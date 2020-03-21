武漢肺炎》台灣今再增18例境外移入 旅遊、就學佔多數

中央流行疫情指揮中心今天宣布新增18例武漢肺炎確診病例，都是境外移入個案，以旅遊、就學佔多數。 （資料照）

2020-03-21 14:31:19

〔記者吳亮儀／台北報導〕中央流行疫情指揮中心今天宣布新增18例武漢肺炎確診病例，都是境外移入個案，以旅遊、就學佔多數。

病例包括12女6男，年齡20多歲至70多歲，入境日介於3月8日至19日，發病日介於3月6日至19日。個案發病前分別有土耳其、美國、法國、英國、埃及、捷克、南非、印尼等國活動史。

指揮中心表示，今日新增個案中，案140埃及旅遊團團員，原列為接觸者，居家隔離期間於3月18日發病，經安排就醫及採檢通報，於今日確診；該旅遊團群聚截至目前共7人確診（6名團員、1名接觸者）

案143、144為一對夫妻，長住捷克，且為案77境外移入個案親人，曾於3月7日至14日間與案77自捷克赴美國探親，案77案143於3月14日發病，案144則於3月6日發病，兩人於3月19日返國入境時由機場採檢送驗，於今日確診。

案148於1月24日至3月15日至美國就學，返國時與案85搭乘同班機，並列為案85接觸者，3月18日發病，經採檢通報於今日確診。

案150為案133家人，1月14日至3月14日至英國就學，3月14日與案133一同返國，3月19日發病，經檢驗於今日確診。案150雖列為案133接觸者，但其返台後活動史單純，研判於英國感染的可能性較高，為境外移入。

其餘13例境外移入病例均為獨立個案，出國目的多以就學、旅遊為主，部分為工作。

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