謠言終結站》確診病例戴此「手環」請小心？查核中心：部分錯誤

網傳「香港」圖片搭配錯誤文字流傳，使人誤解為台灣發生之事件。（圖擷取自查核中心網頁）

2020-03-21 15:27:43

〔即時新聞／綜合報導〕武漢肺炎疫情持續延燒，假消息也滿天飛。近來，網傳圖片搭配文字宣稱「任何人在巴士、地鐵見到手上帶著這样的手環，要小心遠離，那是要隔離14天的新型肺炎人士私自外出，小心」一事，經查證為「部分錯誤」訊息。

網傳圖片內容為1名老翁手、腳都配戴「白色電子手環」搭乘公車，此圖還搭配文字宣稱，「任何人，在巴士，地鐵見到手上帶著這样的手環，要小心遠離，那是要隔離14天的新型肺炎人仕。私自外出。小心」。

然而，經過「台灣事實查核中心」查核後，發現港媒《香港01》3月19日曾以〈【新冠肺炎】懷疑家居隔離人士離家 佩戴電子手環老翁乘坐巴士〉為題報導，有市民發現1名老翁戴着電子手環乘坐巴士，報導圖片與網傳圖片完全相同。

另外，根據《香港政府新聞網》2月3日的報導〈強制留家檢疫者須戴電子手環〉明確指出，「政府宣布，14日內曾到湖北省的本港居民返港後須進行家居檢疫，並戴上電子手環，以防其間離開住所」、「該手環不能隨便脫下，並與相關手機設備連接」、「手機或手環如被破壞，又或手機被帶離外出，相關設備會即時通知衞生署和警方，以作跟進」。

綜上所述，此圖片拍攝地點在「香港」，圖中的「白色電子手環」亦為香港政府所公布的防疫措施，並不在台灣，但網傳圖片卻搭配錯誤文字在台灣流傳，使人誤解為台灣發生之事件，因此，此傳言為「部分錯誤」訊息。「完整查核報告」請點此。

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