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武漢肺炎》造謠外籍移工確診又落跑 男網路貼文引恐慌被法辦

王姓男子因涉嫌造謠被警法辦。（記者劉慶侯翻攝自臉書「我是萬華人」）

王姓男子因涉嫌造謠被警法辦。（記者劉慶侯翻攝自臉書「我是萬華人」）

2020-03-21 14:37:41

〔記者劉慶侯／台北報導〕29歲印尼逾期移工布迪（音譯），19日清晨因發燒自行前往台北市某醫院就診，但後來因害怕便趁隙落跑。36歲王姓男子僅憑著網路上流傳的隻字片語和畫面，就自己作起文章說對方是確診病患四處流竄，還張貼到臉書社團「我是萬華人」，造成民眾恐慌。唯經查已落網的布迪並非確診病患，王男則因涉嫌造謠，被依違反傳染病防治法送辦。

警方表示，逾期非法移工布迪，是因出現發燒等症狀，便在19日清晨6時左右，想趁沒有警察或保全人員注意的時段，溜入北市某醫院看診，但剛進醫院後又反悔，暗中又溜走。

王姓男子看到友人傳送的信息及監視器畫面，便撰文張貼到臉書「我是萬華人」社團，強調：「萬華區有一名肺炎確診外勞，於ＸＸ醫院逃跑，剛剛一堆警察和記者在抓人，目前找不到人，請大家注意！」

由於非法移工正是國內防疫最頭痛問題的時刻，此消息一經傳出立刻引發社會震撼和驚慌。

北市警萬華警方及移民署專勤隊人員隨即動員，19日當天下午就在萬大路某印尼雜貨店將布迪逮捕，隨後馬上進行快篩檢測，發現他並未感染新冠肺炎。

王男在臉書社團上張貼「外勞已經確診」的訊息時，雖已有不少網友好意警告，要王確定訊息後再貼文，不要造謠形成恐慌，王雖將貼文章撤下，但已被人截圖、檢舉，警方也已完成蒐證。

警方傳喚王男到案，警訊中供稱相關訊息是朋友傳給他的，但他第一時間沒有查證，就冒然將確診訊息貼在網路，對自己的行為感到十分後悔。警方訊後將全案移送台北地檢署偵辦。

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