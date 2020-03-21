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創紀錄！台大校務會議今通過禁止媒體採訪 教授憂開民主倒車

國立台灣大學今（21）日舉行校務會議，由於正值防疫期間，入口處嚴格進行體溫管制，與會的校務會議代表教授們均戴口罩與會，校長管中閔也戴上了口罩主持會議。（記者叢昌瑾攝）

國立台灣大學今（21）日舉行校務會議，由於正值防疫期間，入口處嚴格進行體溫管制，與會的校務會議代表教授們均戴口罩與會，校長管中閔也戴上了口罩主持會議。（記者叢昌瑾攝）

2020-03-21 14:05:16

〔記者林曉雲／台北報導〕創史上紀錄！國立台灣大學校務會議開放媒體採訪20多年，但今天通過決議，台大校務會議禁止媒體採訪。有台大教授直言，已傷害台大的自由民主國際形象。前台大註冊組主任洪泰雄更直批，台大是民主開放校園，不應該這麼做，校方應該要三思而後行。

此案是由台大學生會提出不開放媒體的臨時動議，台大學生會在今天校務會議中，以聲音方式直播開會過程，遭教授發現後在會中抗議，並提出臨時動議，禁止校務會議直播。

學生代表主張校務會議應開放直播，表示台大每年領納稅人數十億元，對全體國民也有義務說明，開放政府對納稅人負責是趨勢，環保署亦決定重大環評會直播，台大校務會議既是台大最高決策單位，讓校務會議直播是台灣引以為傲民主之一環。但當教授們封殺直播案時，學生會就再提臨時動議，封殺媒體現場採訪校務會議，亦獲教授們支持通過。

反對直播的教授抨擊，未經他的許可，學生就擅自直播，要求道歉。另有教授表示，在校務會議中的發言是個人發言，討論的內容未必都適合直播；9位教授們提案禁止直播，最後75票通過同意不准直播，28票反對。

台大校方表示，之後校務會議將採取會後說明的方式進行，作為補救措施。而也有教授表示，投同意票的教授有可能是搞混要投票的內容。不過有教授直言，台大以校風民主自由聞名國際，此決議將有損台大的國際形象，大開民主倒車。

今天校務會議開會氣氛緊張也浮動，從早上9點開到下午1點半，歷時4個半小時，且在中午時分，校長管中閔怕教授們肚子餓，行政一度要在現場發便當，原本就覺得冒險開會的教授們，有教授發言制止，抨擊台大本身就禁止100人以上活動，為了開校務會議才在3月23日開始，170人開會風險就已經非常高，不能再共食，只要有一個老師確診，全場的人都要居家檢疫。也有教授質疑，台大校方防疫概念薄弱，非常擔憂防疫作為。

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