中研院1人員確診16人隔離 院方強調「皆未參與防疫研究」

中研院一名人員昨天確診武漢肺炎，共有16人居家隔離中。（記者方賓照攝）

2020-03-21 11:02:38

〔記者簡惠茹／台北報導〕中研院一名人員昨天確診武漢肺炎，共有16人居家隔離中，中研院總務處長張剛維今早對外說明，強調確診者和接觸者都沒有參與防疫研究工作，請社會各界安心。

中研院昨晚發出通知，說明昨天有一名同仁確診 COVID-19，已就醫進行妥

善診治，確認曾近距離接觸者16人，即刻進行居家隔離，另有25名同仁居家自主健康管理14天，中研院立即關閉該同仁所屬工作場域、該棟大樓會議室與相關公共場所，並將適時進行環境清潔與消毒，暫停該建築物訪客進入、進行人員控管。

中研院總務處長張剛維今天上午在中研院公開對外說明，院長廖俊智昨天親自帶領防疫小組，與院內主管和專家進行討論，昨晚發布說明給全院同仁了解處理情形，後續也會配合指揮中心規定處理。

張剛維強調，確診同仁和相關居家隔離人員，都沒有參與防疫研究工作，確診同仁也沒有參與對外工作，所以各位可以放心，其他相關疫情資訊依照指揮中心規定無法公布說明，接觸史和旅遊史由指揮中心展開調查，本院也會配合辦理。

中研院研究人員、行政人員、包含學生約有6000人，張剛維表示，週一開始三分之一行政人員會採取到活動中心異地辦公，各所中心行政人員要開始分艙分樓層辦公，居家辦公也已經做好準備，各所依照需求決定，3月分開始主管會議都已經採取視訊會議。

張剛維表示，因應疫情，中研院綜合體育館、蔡元培紀念館（文獻庫）、嶺南美術館自今起暫時停止開放，胡適紀念館、歷史文物陳列館、民族學研究所博物館從3月23日下週一起暫時停止開放，會再視疫情狀況決定開館時間。

張剛維指出，參考相關規範後，下週起100人以上會議室不外借，院內也不會進行大型會議和活動，至於中研院是否停班，會視情況決定，因為中研院跟大學性質不同，屬於研究機關，不會比照大學方式辦理。

對於院內門禁措施，張剛維指出，對於防疫工作從春節進行到現在，大樓所中心都有做好門禁管理，同仁訪客進入大樓都要出示識別證和登記健康紀錄表，進入都要量體溫，對於進出管制非常嚴密，也希望進出封閉空間時同仁都要戴口罩，除了確診同仁所處館舍消毒外，從春節起也持續加強各館舍消毒，室內一天3次，看空間和使用頻率決定。

出國管制部分，張剛維說明，目前停止因公出國，有必要需出國部分會專案檢討處理，院方已經掌握近期至國外返國同仁和受邀來訪外籍人士，已經建立名冊，全院列冊管理，會要求依照指揮中心規定做好居家檢疫和自主健康管理措施，也會對名冊登錄者進行主動關懷。

至於開放空間，張剛維說，開放空間還是會開放給民眾使用，因為沒有門禁和圍牆，但是不會讓社區居民或一般民眾進到大樓內。

針對中研院有名員工確診COVID-19，中研院總務處處長張剛維21日舉行記者會說明。（記者方賓照攝）

針對中研院有員工確診武漢肺炎，中研院21日舉行記者會說明。圖為中研院院區及外觀。（記者方賓照攝）

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