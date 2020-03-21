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首頁　>　臺北市

因應搶貨潮 政院監控協調民生物資穩定供應

行政院長蘇貞昌（見圖）日前在臉書信心喊話說：─盡量買，貨很多」，還呼籲大家「多消費，也要多吃蔬果！（資料照）

行政院長蘇貞昌（見圖）日前在臉書信心喊話說：─盡量買，貨很多」，還呼籲大家「多消費，也要多吃蔬果！（資料照）

2020-03-21 11:09:11

〔記者李欣芳／台北報導〕武漢肺炎疫情的挑戰轉趨嚴峻，由於連日來各大賣場、超市引發不少民眾搶購民生物資，行政院目前密切監控各地民生物資購買狀況，要求經濟部、農委會、行政院消保處等相關公務系統每天回報衛生紙、米、泡麵、食品罐頭等各地民生物資購買狀況，隨時掌握最新資訊，一有問題，就由相關單位介入處理，以確保民生物資穩定供應。

據悉，由於評估目前民間的搶購屬短期現象，部分原因更是受到網路上叫人要囤貨的假訊息所影響，因此行政院目前並未規劃召開穩定物價小組會議。

行政院官員今天受訪表示，是否召開穩定物價小組會議，要看市場的情況，目前則是持續監控。

政院官員說，消保處等各單位每天也都會查訪廠商，了解各地賣場民生物資的銷售與供應情形，相關店家也都會回報數據。

另一方面，包括6大賣場都已向行政院消保處數度承諾，在疫情期間，衛生紙、米等民生物資都不會漲價，也不會刻意囤貨。因此，目前主要民生物資並無漲價的問題。

行政院長蘇貞昌日前在臉書信心喊話說：─盡量買，貨很多」，還呼籲大家「多消費，也要多吃蔬果！」，政院另一官員今天表示，目前民生物資的供應不會有問題，因為這些物資都是台灣民間生產的強項。

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