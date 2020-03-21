假傳台中市900人染新冠肺炎！ 瞎掰男被警法辦

偽稱台中市900人染新冠肺炎的假訊息。（記者劉慶侯翻攝）

2020-03-21 10:20:26

〔記者劉慶侯／台北報導〕37鄭姓男子，涉嫌在網路上張貼「我表姐剛說．．台中市900人染新冠肺炎．．」的假訊息，被台北市刑警大隊科偵隊通知到案。鄭男警訊中，瞎掰「是自社團中看到才轉貼」，承認未經查證。但警方深入調查，並未發現鄭男指訴的社團有類似訊息。警方依法將鄭男送辦。

北市警察局是日前接獲檢舉，有網友逕自在臉書社群網站張貼：「現在臺中那裡已經有近900人得了此次肺炎，蔡英文政府現在警告不讓她們告訴臺灣民眾……」的言論。

由於根據中央流行疫情指揮中心19日公布，國內新增23例COVID-19（武漢肺炎）病例，目前全國確診人數為100人，顯與該男子張貼之言論不符。北市警察局獲報後，立即指派市刑大隊科偵隊循線清查不實訊息來源及發文者身分。

警方根據電腦發文位置逐步清查溯源，終於查出幕後散佈謠言的為家住台北市鄭姓男子，要求他立即到案說明。

警訊中，鄭男辯稱他是在瀏覽網路留言時，有發現一個交友團體有這條訊息，所以他才會擷錄下來，也供大家參閱。

不過，警方根據鄭男的證供，也到他指證的網路交友團體平台進行調查，卻未發現有類似留言，顯然是為卸責作辯解。全案依法移送台灣士林地方檢察署偵辦。

相關新聞請見︰

武漢肺炎懶人包》傳染途徑、預防措施看這裡

「武漢肺炎專區」請點此，更多相關訊息，帶您第一手掌握。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法