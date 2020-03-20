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武漢肺炎》原民會：歲時祭儀須做好防疫 不宜開放遊客參與

原民會表示，原住民族歲時祭儀須做好防疫，且不宜開放遊客參與。（原民會提供）

原民會表示，原住民族歲時祭儀須做好防疫，且不宜開放遊客參與。（原民會提供）

2020-03-20 20:30:08

〔記者羅綺／台北報導〕武漢肺炎疫情延燒，指揮中心防疫指引指出，千人以上活動集會應避免，原住民族歲時祭儀恐受影響；原民會表示，祭典人數雖未達千人，但此刻疫情嚴峻，須做好防疫且不宜開放遊客參與。

原民會為防範武漢肺炎疫情，3月11日邀集各地方政府召開因應措施會議，原民會促請地方政府因地制宜，視疫情決定是否辦理原住民族歲時祭儀，掌握部落自發性的祭儀及活動，並應訂定相關應變機制，以做好原鄉防疫措施。

原民會主委夷將．拔路兒（Icyang．Parod）表示，原住民族歲時祭儀為原住民族每年舉行的重大祭典儀式，是族群針對所屬文化的一種大規模呈現的祭典，雖非屬聚集人數達1千人以上的公眾集會活動，仍依各原住民族部落歲時祭儀期間辦理，但在疫情尚未控制期間，不宜開放遊客參與。

原民會已函請地方政府配合中央流行疫情指揮中心公布「武漢肺炎因應指引：公眾集會」，請部落及旅外返鄉族人參加祭典時配合相關指引，以防疫情況擴散至原鄉部落。

原民會表示，除了透過文健站進行防疫宣導，已同時於原住民族電視台、原住民族廣播電台共同推動宣導武漢肺炎的防範措施，觸及率高；大多數的部落歲時祭儀都是在戶外，雖原鄉沒有確診疫情，且各原鄉、部落的口罩量充足，巡迴醫療點也都有協助發放，原民會為免族人恐慌將隨時提供正確資訊。

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