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中國頻挑釁轉移焦點？ 蘇揆：總統掌控所有事態

中國近期接連挑釁台灣，行政院長蘇貞昌說，總統隨時掌控所有事態，「我們料敵從寬、禦敵從嚴」，做好一切準備不讓人家輕啟犯台。（記者廖振輝攝）

中國近期接連挑釁台灣，行政院長蘇貞昌說，總統隨時掌控所有事態，「我們料敵從寬、禦敵從嚴」，做好一切準備不讓人家輕啟犯台。（記者廖振輝攝）

2020-03-20 17:22:08

〔記者陳昀／台北報導〕民進黨立委王定宇今天下午總質詢指出，武漢肺炎肆虐全球，中國近期卻接連挑釁台灣，很可能是想透過外部衝突解決內部壓力。行政院長蘇貞昌表示，相關機密不宜公布，但總統隨時掌控所有事態，「我們料敵從寬、禦敵從嚴」，做好一切準備不讓人家輕啟犯台。

王定宇指出，武漢肺炎肆虐，中國受傷很重，不但拖累國際，還窮兵黷武騷擾周邊國家，近期接連挑釁台灣，用金剛快艇衝撞我國海巡隊船艇。

王定宇說，中共之所以對外鬧事，是因為內部問題無法處理，想透過外部衝突解決內部壓力，一旦需要一場實質、可控制的衝突，我較遠的離島可能是選擇，也可能用演習轉變成衝突。他說，一個害鄰居生病，不只拚命怪別人，還軍事騷擾周邊，請行政院說明態度。

蘇貞昌說，台灣一方面要保衛國民，還要維持區域和平，對於中國一再主張台灣是其一部份，不放棄武力犯台，我們也謹慎應對，中國任何動作不只是威脅台灣安全，也破壞區域和平。

蘇貞昌表示，對於中國相關行為，我國已有因應作法，有些涉及機密不宜公布，但蔡總統隨時掌控所有事態，國軍也有最嚴厲的對應，海巡署護漁也會嚴正執法，隨不同情況，「我們都料敵從寬、禦敵從嚴，總之只有做好一切準備，才不會讓人家輕啟犯台之心。」

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