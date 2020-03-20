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北部停課高中生在自家店端麵 陳時中：不宜可檢舉

北部一所高中因有2例確診，昨天停課，但台大教授葉丙成今在臉書踢爆，停課高中的一名學生，竟然在自己家開的麵店幫忙端麵。中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中，回應媒體詢問時直言，用在食物上服務，不宜，如果有類似情況，可以向指揮中心檢舉。（記者叢昌瑾攝）

北部一所高中因有2例確診，昨天停課，但台大教授葉丙成今在臉書踢爆，停課高中的一名學生，竟然在自己家開的麵店幫忙端麵。中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中，回應媒體詢問時直言，用在食物上服務，不宜，如果有類似情況，可以向指揮中心檢舉。（記者叢昌瑾攝）

2020-03-20 17:24:28

〔記者林曉雲／台北報導〕北部一所高中因有2例確診，昨天停課，但台大教授葉丙成今在臉書踢爆，停課高中的一名學生，竟然在自己家開的麵店幫忙端麵。中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中，回應媒體詢問時直言，用在食物上服務，不宜，如果有類似情況，可以向指揮中心檢舉。

台大教授葉丙成發文指，北部一所高中全校停課，有同事在麵店用餐時，端麵上桌的「居然是停課學校的學生」，是在阿嬤的麵店幫忙，讓葉丙成嚇壞了，學生很孝順，幫阿嬤在麵店送麵上桌給客人吃，但他的同事當場把口中的麵噴出來。

疾管署副署長莊人祥稍早回應媒體詢問表示，依指揮中心規範，同班同學都已列為居家隔離對象，不同班同學則是自主健康管理中，據了解，葉丙成教授發文所指學生非同班同學，有遵守待在家裡的規定，且全程配戴口罩，停課學生們不是確診案例，請大家不要過於恐慌，也盼各界不要給他們太多壓力。

不過，陳時中在今天下午指揮中心記者會表示，端麵是用在食物上服務，不宜，可以向我們（指揮中心）檢舉。

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