桃機第三航廈擬增經費160億 主航廈拚2025年試營運

桃園機場第三航廈預定地。（資料照）

2020-03-20 17:43:00

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕桃園國際機場公司3月18日召開董事會，通過第三航站區建設計畫第2次優化修正計畫，總經費調整為950餘億元，較原計畫增加約160餘億元，其中，主體航廈工程約537億餘元；配合營運需求，建設將採分階段完工，預計113年北登機廊廳先完工啟用，主航廈114年試營運。

桃園機場第三航廈建設計畫於104年3月奉行政院核定，航廈主體原編列220餘億元預算，同年11月完成國際競圖標案，完成設計後，107年兩度招標、108年第三度招標均未能順利發包。期間，經費先後增至396億元、448.82億元。後續因台商回流、外商在台投資擴廠及各項重大建設方興未艾、國內營造廠商量能趨於飽和、缺工情形日盛，第三航廈主體工程順利發包條件愈形嚴峻。

交通部長林佳龍去年8月要求機場公司，務實檢討建設計畫，在行政院及交通部協助下，機場公司、總顧問、設計顧問所組成執行團隊提出取消天窗、保留波浪造形屋頂以及雲頂天花優化方案，今年2月中提出初稿。但初稿提出後，行政院與交通部要求進一步檢討、釐清計畫整體可執行性及經費、期程變動情形，執行團隊審視後，在確保安全、功能、可維護性及維持國門意象等原則下，務實衡量當前市場環境、機場施工特性，重新估價後提出優化修正計畫，於18日董事會通過。

機場公司副總經理范孝倫說，執行團隊這次落實交通部要求的多元詢價，也借重「價值工程協會」的協助，全盤檢討工項及估價，在「維持原設計理念，檢討工項可行性」的原則下，持續排除影響廠商投標意願各項問題，並對市場工料與施工成本重新合理估價後，調整建設經費，也設法降低施工困難度及維護風險，在行政院及交通部協助下，逐一提出配套措施。包含跨部會協商，鬆綁外籍移工人力法規限制；提供更有利施工條件房舍用地，以解決施工動線、人員進出安檢問題等。

另外，施工期間水電補助、廠商履約及保固保證金下修調整、趕工獎勵等，有助於減輕廠商財務周轉壓力的各項配套措施，皆已配合現況、協調改善執行面問題。機場公司說，將與承商建立夥伴關係，不單是建設經費考量市場環境及機場施工條件務實編列，更提高層級，透過跨部會協調，降低廠商施工風險，營造正面國家重大工程建設環境。

這次通過後的優化計畫，總經費950餘億元，較原計畫增加約160餘億元，其中，主體航廈工程經費約537億餘元，增加約89億元。為儘早抒解第一、二航廈營運壓力，將分階段完工，第一階段於113年先完工啟用北登機廊廳（與原計畫主航廈完工時程接近）；主航廈工期維持52個月，預計114年開始試營運，南登機廊廳則預定於115年初完工。

機場公司說，該案董事會通過修正計畫後，後續將循程序陳報交通部，經審核後轉陳行政院審議。

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