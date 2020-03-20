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曲棍球案檢察官被彈劾開庭 監委聲請勘驗搜索影帶

監委高涌誠在職務法庭上聲請勘驗搜索約詢影帶。（記者吳政峰攝）

監委高涌誠在職務法庭上聲請勘驗搜索約詢影帶。（記者吳政峰攝）

2020-03-20 17:22:01

〔記者陳慰慈／台北報導〕台中地檢署檢察官陳隆翔任職彰化地檢署檢察官時，承辦中華民國曲棍球協會詐領案，被監委高涌誠認定「認事用法」有誤，提案後彈劾，司法院職務法庭今下午開準備程序庭，高認為陳調查前已有心證，聲請勘驗搜索約詢影帶，兩人再度於法庭上交鋒，言詞激辯。

本案源於陳隆翔在彰檢服務期間，偵辦曲棍球協會相關人員侵占公款案，最後給予緩起訴處分。高涌誠接獲段宜康陳情介入調查，認定陳隆翔漏未論斷偽造印章、印文及署押，也漏未論斷侵占及盜用公印文等犯罪事實，反將應沒收的印章發還給被告，認事用法有重大違誤，監察院審查會去年以6比5票數通過彈劾。

高在法庭上表示，2014年12月25日是本案的關鍵日期，質疑檢察官搜索當天，與廉政官討論時就已決定偵查方向，做出前曲棍球協會秘書長李淑惠是代刻選手印章非盜刻印章，沒有偽造印章的心證，才會未扣押印章，反將印章發回給李淑惠保管，喪失搜索扣押的意義，且甚至隔年11月才二度開庭，違反經驗法則及檢察官倫理規範，聲請勘驗搜索當日約詢錄影帶。

陳則否認搜索時對本案有任何預設立場，直指高的想法天馬行空，強調如早有心證，當初就不會請廉政官蓋印，以留存印文方式扣案，後接近偵查終結，認為偽造印章沒有立案偵查必要，才未於緩起訴書論斷。

檢察官陳隆翔否認偵辦曲棍球案時有預設立場。（記者吳政峰攝）

檢察官陳隆翔否認偵辦曲棍球案時有預設立場。（記者吳政峰攝）

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