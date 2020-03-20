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明凌晨起各機場免稅店買口罩 3片50元

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今天宣布，因應機場有大量旅客進來，擔心如果口罩不足可能會增加本土風險，因此明天零時起，機場有供應販賣口罩，一份50元，可買3片成人口罩或5片兒童口罩，收取費用全數繳納國庫。（記者叢昌瑾攝）

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今天宣布，因應機場有大量旅客進來，擔心如果口罩不足可能會增加本土風險，因此明天零時起，機場有供應販賣口罩，一份50元，可買3片成人口罩或5片兒童口罩，收取費用全數繳納國庫。（記者叢昌瑾攝）

2020-03-20 16:57:33

〔記者簡惠茹／台北報導〕中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今天宣布，因應機場有大量旅客進來，擔心如果口罩不足可能會增加本土風險，因此明天零時起，機場有供應販賣口罩，一份50元，可買3片成人口罩或5片兒童口罩，收取費用全數繳納國庫。

中央流行疫情指揮中心表示，為防疫需要，明天起提供國內5處機場免稅商店代為代售徵用的口罩給入境旅客，旅客只要持登機證及護照或是購買機票的旅行文件，即可至機場入境免稅商店即可購買。

中心指出，口罩價格每份新台幣50元或美金2元，每人限購1份，可以買成人型3片或兒童型5片，旅客如為本國籍或有居留證者，其口罩採購紀錄將併入口罩實名制，並與健保署與移民署資訊系統勾稽避免重複購買，陳時中也強調，機場免稅商店是配合政府代為代售徵用物資，收取費用全數繳納國庫。

指揮中心表示，目前機場營運的免稅商店業者計有釆盟股份有限公司、昇恆昌股份有限公司、睿姿崴勛股份有限公司、臺灣菸酒股份有限公司等4家，業者均表達願全力支援防疫作戰，願無償代為代售徵用物資，對此，陳時中也對這些公司表達感謝。

中心說明，依機場入境旅客人數配送口罩予各機場，暫訂每週配送桃園機場70000份成人型口罩，10000份兒童口罩；松山機場2000份成人型口罩，200份兒童口罩；台中航空站1500份成人型口罩，200份兒童口罩；台南航空站500份成人型口罩，50份兒童口罩；高雄國際航空站3600份成人型口罩，200份兒童口罩，配送數量將視入境旅客人數狀況再做調整。

指揮中心表示，全球疫情嚴峻，民眾應避免所有非必要之海外旅行，同時於台灣時間3月19日零時起，所有入境者皆需進行14天居家檢疫，敬請返台民眾如有症狀請主動告知檢疫人員，並配合相關檢疫措施，以保護自己及周遭親友。

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