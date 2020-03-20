治安無疫期警署大掃黑 檢肅18名治平對象、逮117人

台灣高等檢察署檢察長邢泰釗今天在警政署長陳家欽陪同下到刑事局慰勉掃黑人員。（記者邱俊福攝）

2020-03-20 17:15:49

〔記者邱俊福／台北報導〕警政署為免全國忙於防疫時，黑幫趁疫作亂，自本月16日至22日共7天，執行今年首次全國大掃黑行動，截至昨天共有中華統一促進黨「贏政黨部」主任委員、也是竹聯幫地虎堂堂主吳金虎，以及嘉義縣水上鄉鄉民代表會主席林家緯等18名治平對象遭檢肅，同時逮捕手下成員117人到案，以展現政府除暴反黑的決心。

這次遭掃蕩幫派，包括竹聯幫地堂、地虎堂、仁堂明仁會及天道盟太陽會與四海幫海南堂等，其中地虎堂堂主48歲吳金虎，2017年8月間，覬覦台中市南屯區某社區管委會擁有優渥的管理費及租金收入，成立「金虎開發有限公司」，藉由操控社區管委會，去年9月1日率領旗下幫眾10多人到社區選舉委員的區前會會場，助勢騷擾威嚇居民。

此外，吳嫌以開設賭場為由，藉口向林姓女被害人借款百萬元，隨後以欠缺資金，又陸續向林女借款約百萬元，以及將老婆妹妹的汽車過戶給林女名下，融資借款200萬元花用等設局詐騙金錢。刑事局據報蒐證後，前日將吳嫌與幫眾等8人逮捕送辦。

吳嫌供稱，自己是居民有權參加管委會，而跟林女僅是借款。檢方複訊後吳嫌以10萬元交保候傳。

水上鄉鄉民代表會主席32歲林家緯，2017年因不滿嘉義市陽明醫院醫護人員的診療態度，涉嫌操控旗下小弟持球棒前往醫院毀損大門玻璃，並要求其他沒有前往犯案的小弟冒名頂替前往警分局派出所製作假筆錄，另前年底，教唆旗下徐姓小弟向楊姓男子仇家尋仇，槍擊楊男造成臀部中彈，事後又由其他小弟冒名頂替前往警局製作假筆錄。警方蒐證後，昨天將林嫌與旗下小弟等5人逮捕送辦，檢方複訊後林嫌以10萬元交保候傳。

天道盟太陽會成員22歲許麥斯，涉嫌在今年1月初，因跟林姓男子發生行車糾紛，竟夥同小弟以「黑社會臨檢啦」等語，強行攔車，並將林男拖出車外毆打、砸毀車輛，事隔不到一個月，一名陳姓男子僅是積欠許嫌的小弟3000多元，遭許嫌率眾押人討債，而許嫌也強押旗下一名謝姓小弟到新北市土城區河濱公園，教唆旗下成員分持木棍圍毆，致手肘骨折等傷痕累累。

新北市警局經蒐證，前天將許嫌與旗下幫眾共11人逮捕送辦，檢方複訊後許嫌遭收押禁見。

吳金虎等8人被移送檢方偵辦。（記者邱俊福翻攝）

嘉義縣水上鄉鄉民代表會主席林家緯（圖中藍衣者）遭逮捕送辦。（記者邱俊福翻攝）

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