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首頁　>　臺北市

武漢肺炎》死亡第2例為8旬慢性病患 併發敗血症不治

召集人張上淳（左一）表示，死亡案例為案27的80多歲長者，使用過抗愛滋病毒和奎寧類藥物後仍出現敗血症休克死亡。（記者叢昌瑾攝）

召集人張上淳（左一）表示，死亡案例為案27的80多歲長者，使用過抗愛滋病毒和奎寧類藥物後仍出現敗血症休克死亡。（記者叢昌瑾攝）

2020-03-20 16:39:49

〔記者簡惠茹／台北報導〕中央流行疫情指揮中心今天宣布，國內累計135人確診，解除隔離28人，今天新增1人死亡。召集人張上淳表示，死亡案例為案27的80多歲長者，使用過抗愛滋病毒和奎寧類藥物後仍出現敗血症休克死亡。

中央流行疫情指揮中心今天表示，昨天國內新增1367例新型冠狀病毒肺炎相關通報，截至目前累計21376例，含19674例排除，其中135例確診，今日新增案109至135，分別為102例境外移入及33例本土病例。

確診個案中2人死亡，其中1人為今日新增，28人解除隔離，其餘個案病況穩定，持續住院隔離中。有關第2批武漢包機返台361人中，2人有發燒症狀後送，另有1人陪同就醫，2人二採皆為陰性且均已退燒；其餘健康情形良好，持續密切健康監測。

專家諮詢小組召集人張上淳表示，今天有不幸過世的案例，先前已經跟大家報告過重症的狀況，被診斷出來後，很快進入加護病房照顧，是一名80多歲的年長者，本來就有糖尿病、高血壓和慢性症狀，本來狀況就不太好，確診後有進入加護病房使用呼吸器治療，也嘗試過抗愛滋病毒藥物、嘗試過奎寧類藥物，最後情況還是不容易好轉，因為有敗血症休克過世。（17:24更新）

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