更改停課標準？ 蘇貞昌：目前仍依相關標準

行政院長蘇貞昌（前）表示，目前仍依相關標準，先前寒假延長兩週為學校和師生爭取的防備時間，停課影響很大，不希望像有些國家「一慌就全國停課」，透過這次防疫也是很好的機會教育。（記者廖振輝攝）

2020-03-20 16:11:30

〔記者吳書緯／台北報導〕武漢肺炎蔓延世界，全球已有多個國家全面停課，民進黨立委羅致政在今日立院總質詢時關心，若確診數增加有無預防性的停課作為？行政院長蘇貞昌表示，目前仍依相關標準，先前寒假延長兩週為學校和師生爭取的防備時間，停課影響很大，不希望像有些國家「一慌就全國停課」，透過這次防疫也是很好的機會教育。

昨日北部某高中因為一班已有2起確診案例，成為我國第一所全校停課的學校，而根據羅致政統計，目前全球已有107國全國停課、12國局部停課，針對這兩週防疫的關鍵期，有無預防性停課的計畫？

蘇貞昌表示，之前將寒假延長而暑假縮短，預防性措施有效，也受到各界肯定，這次也有規範，1人確診是全班停課、2人確診是全校停課等，都有規範，昨天發生的確診案例也是在國外感染後才傳染給同學，期許不要再發生類似事件。

教育部長潘文忠表示，之前寒假延長讓學校做好防備，近期教育部也是跟防疫中心密切聯繫，基本上各校都是戰戰兢兢，自國外回國的學生都要居家檢疫，故還是依目前停課相關標準做準備。

蘇貞昌也藉這個機會在闡述當時寒假延長兩週的原因，他說寒假延長兩個禮拜，讓政府把防疫相關物資配發到學校，讓學校做更好準備，也讓老師跟行政人員有時間作業。

蘇揆表示，這次開學第一天，有一封衛福部長陳時中跟與教育部長潘文中的聯名信，讓小朋友帶回家，信中有關於防疫的內容讓家長有做導引跟規範。蘇貞昌說，停課影響很大，影響很多人，「有些國家一慌就全國停課」，這次防疫是很好的機會教育跟實作檢驗，如果安然度過就實在了不起。

蘇貞昌表示，不希望全面停課，因為這樣影響孩子，先前寒假順延跟暑假縮短的措施讓孩子受教權不受到影響，也因為做足準備讓孩子知道怎麼準備，也是機會教育。

蘇揆指出，藉由防疫振興計畫，也讓偏鄉學校，由教育部透過這個機會讓偏鄉學校教材、軟體藉機會提升，讓振興不是只有產業，也是學校升級版。

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