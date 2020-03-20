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首頁　>　臺北市

網傳「儲備1個月糧食和生活必需品」不實訊息 表兄弟被約談到案

蔡男在LINE親友群組的PO文。（刑事局提供）

蔡男在LINE親友群組的PO文。（刑事局提供）

2020-03-20 16:01:11

〔記者邱俊福／台北報導〕近期PTT有民眾截圖稱家中長輩網傳「收到重要情報請大家儲備1個月份左右的糧食和生活必需品，並且立刻到銀行提領所有的存款」，引發社會議論，刑事局偵九大隊追查，查知該訊息是北市1名張姓男子在親友LINE群組內看到蔡姓表哥的PO文後，截圖到PTT，今天將這對表兄弟約談到案，依社會秩序維護法移請所轄警察局函送法院簡易庭裁處。

警方調查，46歲蔡男與38歲張男都是一般上班族。本月17日，蔡男PO文在親友的LINE群組內，內容為「收到重要情報請大家儲備1個月份左右的糧食和生活必需品，並且立刻到銀行提領所有的存款」，讓親友們討論此話題。

張男看到蔡姓表哥這段PO文後，隨即給予截圖，在本月19日以「家裡群組長輩說要囤貨」為題，讓網友能透過設定的途徑觀看截圖，以跟網友討論囤貨話題。

警方據報追查後，今天上午約談蔡、張2人到案，蔡男供稱當時是從網路資訊與參雜個人看法後，基於善意提醒親友才PO文，沒有惡意，張男則表達看到表哥的PO文，認為是假訊息，沒有那麼誇張，藉此僅是好玩，想跟網友討論。

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張男在PTT的PO文。（刑事局提供）

張男在PTT的PO文。（刑事局提供）

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