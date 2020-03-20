北院法官傳錯判決主文 「職務疏懶」移送人審會懲處
〔記者吳政峰／台北報導〕台北地院民事庭法官陳靜茹去年宣判一起損害賠償事件，誤把錯的判決主文公告上傳，直到書記官收到判決原本，赫見結果不同，趕緊重新上傳主文更正，法官評鑑委員會審查後認為她有「職務疏懶」之嫌，移請司法院人事審議委員會懲處，建議予以警告。
法評會指出，陳靜茹審理該起損害賠償事件，去年9月6日宣示判決後，卻未依規定製作出判決原本，9日上午才把判決主文傳送給書記官，書記官遂將主文公告，直到10日上午收受判決原本，書記官發現判決主文與第一次公告主文內容不同，趕緊重新上傳公告判決主文，並於案件報結後製作判決正本。
第一次公告的錯誤主文命令3名被告應連帶賠償30萬元，第二次公告的正確主文則僅有一名被告應賠30萬元，法評會認為，陳靜茹宣示判決時尚未作成原本，且前後兩次判決主文內容相差甚大，違反職務上義務，情節重大，考量她2010年間亦有為了如期宣示而亂傳錯誤判決、被職務法庭判降壹級改敘的歷史，疑有「執行職務疏懶」的行為模式，決議交由人審會懲處。
陳靜茹答辯指出，本案審理期間即草擬判決草稿，惟判決前因兩造攻防而改變心證，故重新撰寫判決主文及理由，卻未將先前撰寫的草稿刪除，再加上與書記官僅配合1個多月，忙中有錯，誤傳錯誤主文，造成當事人對司法公信產生疑慮，深感歉疚，實難自諉於外。