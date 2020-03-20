白牌車自稱防疫車隊攬客 林佳龍：害人又害己

有網友爆料，在機場要登記防疫計程車時，就有白牌車自稱是防疫計程車，並主動喊價。交通部長林佳龍表示，他已跟內政部長徐國勇反應，在防疫期間一定會加強取締，絕不縱容。（記者簡榮豐攝）

2020-03-20 15:41:01

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕受到武漢肺炎疫情影響，19日起入境的台灣民眾，需要進行居家檢疫14天，且入境後要從機場返家，不能搭乘大眾運輸，若無親友接送就需搭乘防疫專車。不過有網友爆料，在機場要登記防疫計程車時，就有白牌車自稱是防疫計程車，並主動喊價。交通部長林佳龍表示，他已跟內政部長徐國勇反應，在防疫期間一定會加強取締，絕不縱容。

今日桃園機場上午入境高峰在5點至7點，入境人數約2400人，主要在第二航廈。交通部表示，防疫車隊排班計程車桃園機場400台、松山機場也進場支援100台，入境民眾候車時間約40分鐘。租賃車今日動員200台車輛，民眾候車時間約30分鐘。遊覽車全日已備50車次，候車時間約30分鐘。下午3點至4點預期會再有一波高峰，約有1100人會入境。

交通部長林佳龍表示，第一時間傳出白牌車偽裝防疫車隊攬客的訊息時，桃園機場公司就有向航警局反應，他也跟徐國勇反應要加強取締，祭出重罰。林佳龍強調，防疫期間假借防疫車隊名義攬客，根本是害人害己的事情。若在機場裡面發現，航警局一定會加強取締。

自用車違規經營計程車客運業（俗稱白牌車）），一直以來都是交通部公路總局及各直轄市政府稽查取締重點，且為防杜白牌車違規營業，公路法中有訂定檢舉獎勵辦法，檢舉白牌車經裁處確定及完成罰鍰收繳者，將核發檢舉人1萬至30萬元檢舉獎金。

公總表示，防疫期間將會同直轄市政府共同擴大稽查取締白牌車，經查獲違反規定者，將依公路法第77條第2項規定加重處罰，個人被查獲最高處50萬元罰鍰，法人最高處2500萬元罰鍰。

相關新聞請見︰

武漢肺炎懶人包》傳染途徑、預防措施看這裡

「武漢肺炎專區」請點此，更多相關訊息，帶您第一手掌握。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法