移民署擴大自行到案2.0今上路 鼓勵逾期外來人口主動投案

擴大自行到案2.0今起上路 移民署鼓勵逾期外來人口主動投案（記者劉慶侯翻攝）

2020-03-20 15:24:06

〔記者劉慶侯／台北報導〕武漢肺炎疫情蔓延全球，而國內第32例失聯移工確診後，失聯移工是否會成為防疫破口引起討論。移民署表示，配合我國防疫政策，移民署即日起推動「擴大自行到案專案」，專案實施期間為期3個月（109年4月1日至6月30日），宣導期間（3月20日至3月底）也可以適用專案減免處罰措施，以「不收容、不管制、低罰鍰」的措施，鼓勵逾期外來人口（含失聯移工）主動投案，由移民署協助他們儘快返回母國。

為配合政府防疫工作需要，並降低逾期停（居）留外來人口滯台人數，移民署推動「擴大自行到案專案」，自今（20）日起至6月30日止，凡到各治安機關自行到案的逾期外來人口，都可以適用這項專案：自行到案者，除免予收容外，同時得免除禁止入國或不予許可期間，處法定最低額度逾期罰鍰新台幣（以下同）2000元；結束後，將推動完成入出國及移民法修法作業，參照其他先進國家作法，加重逾期的相關罰則。此外，俟武漢肺炎疫情和緩後，會加強查緝力道，推動全國大掃蕩勤務。

防疫期間移民署針對外來人口的衛教宣導工作，將透過移民輔導、臨櫃受理、網路社群等各種多元管道，配合中央流行疫情指揮中心及勞動部共同執行，同時也增設防護隔離設備保護執勤同仁安全。

移民署呼籲逾期停（居）留外來人口，能夠在專案期間主動投案，也呼籲民眾協助宣導，鼓勵身邊認識的逾期停（居）留外來人口，主動投案，儘早返家，相關專案資訊可撥打移民署「0800-024-881」專線或勞動部「1955」專線洽詢。

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