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果汁下藥性侵14歲Coser 「色影師」二審判刑8年

高等法院依以藥劑強制性交罪判陳男徒刑8年。（記者陳慰慈攝）

高等法院依以藥劑強制性交罪判陳男徒刑8年。（記者陳慰慈攝）

2020-03-20 15:27:13

〔記者陳慰慈／台北報導〕新北市一名陳姓業餘攝影師參加Cosplay外拍活動，認識14歲少女，以4000元報酬，邀少女到摩鐵旅拍，卻在柳橙汁中下藥，迷昏少女性侵得逞，事後被少女追問時，還傳訊示愛「我會專心存錢、養妳照顧妳」，堅稱與少女合意性交，一審依以藥劑強制性交罪判陳男徒刑8年6月，二審高等法院改判陳男徒刑8年，可上訴。

判決指出，2017年12月2日，陳男在台北市花博公園的Cosplay外拍活動，認識少女，5天後就透過臉書私訊，邀約少女到摩鐵旅拍，同月16日上午11點，陳男載少女至新北市中和區汽車旅館，少女化好妝、更換拍攝服飾後，陳男要少女在床上及浴室拍照，還要少女喝下摻有安眠藥的柳橙汁，少女飲用後陷入昏睡，陳男見藥效發作，對少女說：「我愛妳，嫁給我好嗎？」少女拒絕卻無力反抗，被硬上得逞。

當少女睜開眼時，已是下午5點，且早已離開摩鐵，被陳男攙扶走在台北地下街，但中間的6小時到底發生什麼事？少女完全斷片，透過臉書向友人求助，表示「覺得好累、好像被性侵了」，懷疑被陳男下藥性侵，友人收到訊息後立刻到台北地下街接走少女，隨即上警局報案，而陳男離去前則塞給少女4千元，留下一句「那就先這樣」後閃人。

陳男辯稱兩人是合意性交，聲稱不知少女未滿16歲且否認下藥。

法官勘驗少女案發後私訊質問陳男，「我說不要為什麼你還這樣？」、「壓著我強迫跟你發生關係」，陳男沒有辯解，反頻頻向少女告白：「我愛妳」、「我專心存錢、養妳照顧妳」、「我只剩下你了，我周圍不會再有其他女性了」等語，加上陳男曾至少女學校參加校慶園遊會，檢方認定陳男知道少女年僅14歲，且少女尿液檢體驗出安眠藥成分，處女膜破損、下體也驗出陳男DNA，認定陳男性侵犯行。

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