計程車油料補助改直接給2千 4/15前申辦中油油卡加碼1千元

交通部長林佳龍今赴中油加油站視察計程車油料補貼辦理情形時宣布，該措施改為每月直接儲值2000元到專屬油卡，該月若未使用完畢，下個月可持續累積，但須在今年底前使用完畢。（記者簡榮豐攝）

2020-03-20 14:40:38

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕交通部4月1日將推出的計程車每月2000元油料補貼措施，原規劃計程車每加油1公升才補貼4元，許多駕駛都反應現在生意差，根本就沒什麼乘客，為了要領這2000元，要花更多油錢在路上空跑，根本不划算。對此，交通部長林佳龍今赴中油加油站視察計程車油料補貼辦理情形時宣布，該措施改為每月直接儲值2000元到專屬油卡，該月若未使用完畢，下個月可持續累積，但須在今年底前使用完畢。

交通部指出，計程車油料補助金額，是以每輛車每月加油約500公升計算，補貼每公升4元；LPG車輛加氣，同樣每公升補貼4元；計程車數量以去年底約9萬2000輛估算，每輛車6個月共補助1萬2000元，總經費需11.4億。計程車駕駛若要領取補助，可由計程車所有人或其駕駛人，向中油、台塑兩家油品公司加油站或指定處所，擇一申請加油卡，馬祖地區將採發放油摺方式替代。

林佳龍表示，計程車是大眾運輸的一環，這次因受到疫情影響，使計程車駕駛收入大受影響，交通部已針對計程車提出紓困計畫，包含融資、貸款展延、利息補貼等，並希望譨實質上減少駕駛開銷，所以還有補助油費措施。不過先前設計是每公升補助4元，但許多司機都希望能有更彈性作法，所以交通部就協調中華電信修改程式，每個月直接給予2000元補助。另外，林佳龍說，他有了解中油公司甚至願意推出早鳥加碼補助，鼓勵駕駛盡快來申辦油卡。

中油公司董事長歐嘉瑞表示，中油會全力配合交通部油料補貼政策，這次也推出加碼補貼，只要駕駛在4月15日前辦卡、核卡，就能馬上有優惠加碼禮，就是多送1000元加油金。

另外，林佳龍也呼籲國人還是可以多搭計程車，政府這次有協助計程車做好防疫工作，像是每週有7片口罩且一次發放給駕駛；另有酒精、消毒水等防疫物資提供給駕駛，相信駕駛朋友都會做好防疫工作，讓大家放心搭乘，確保公共運輸防疫安全。

計程車駕駛范阿水表示，武漢肺炎疫情以前，每天未扣除成本的收入，大概在2800元至3500元，如果從早上7點跑到晚上11點，都會超過3500元，但現在從早跑到晚，最多也才1500元，收入真的大受影響；對於油料補貼政策，范阿水說，對駕駛當然是不無小補。另外，范阿水也說，他原本是松山機場排班計程車，但因為他曾有心肌梗塞，現在心臟有裝支架，且有家庭要養，擔心中肺炎就慘了，所以不敢簽屬加入防疫車隊，現在就沒有在機場排班。

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