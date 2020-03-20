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世界水資源日前夕 環團籲政府「還給居民乾淨水源」

台灣水資源保育聯盟召開「鳥嘴潭人工湖」旁草屯垃圾場記者會。（記者王藝菘攝）

台灣水資源保育聯盟召開「鳥嘴潭人工湖」旁草屯垃圾場記者會。（記者王藝菘攝）

2020-03-20 14:47:23

〔記者彭琬馨／台北報導〕選在世界水資源日前夕，多個環保團體與時力立委陳椒華在立法院共同召開記者會，針對彰化鳥嘴潭人工湖旁設有草屯垃圾場一事，呼籲政府應盡速清除垃圾場、進行廢水處理，避免汙染鳥嘴潭水質，以還給居民乾淨水資源；另針對宜蘭地下水的水質保護，環團也強調，盼政府能劃設水質保護區、落實回饋金機制，以確保居民生活福祉。

台灣水資源保育聯盟、彰化環境保護聯盟、彰化縣綠色資源人文保育協會、台灣生態學會、看守台灣協會、台灣牛角坡自然人文協會等多個環保團體，今分別針對彰化與宜蘭地區的水資源問題召開記者會，會中並邀請時力立委陳椒華、邱顯智等人出席。

台灣水資源保育聯盟理事長蔡志宏說，鳥嘴潭人工湖旁設有老舊垃圾處理場，不但影響觀瞻也會汙染地下水，進而影響鳥嘴潭人工湖水質，盼政府能盡速將這些垃圾移除；彰化縣綠色資源人文保育協會理事長吳麗慧則說，已有水利專家指出，烏溪豐時期水資源可能會流入人工湖內，建議清除垃圾場，以免汙染水資源。

另針對宜蘭水資源保護，環團認為，永侒礦場的設置鄰近大安埤山區，一旦通過勢必對當地環境造成嚴重衝擊，盼宜蘭縣政府能以更周全的制度維護水資源保護區。

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