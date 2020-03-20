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首例！男拒繳防疫罰鍰 執行署強制扣銀行存款

新北市新店區宋姓男子，2月6日違反居家檢疫規定，擅自外出趴趴走，被裁處罰鍰1萬元，卻逾期未繳納罰單，還在3月8日出國，新北市衛生局移送行政執行署強制執行，台北分署19日核發扣押命令，函請金融機構扣押宋男的存款，成為違反防疫規定被強制執行的首例。圖為採檢示意圖。（資料照）

新北市新店區宋姓男子，2月6日違反居家檢疫規定，擅自外出趴趴走，被裁處罰鍰1萬元，卻逾期未繳納罰單，還在3月8日出國，新北市衛生局移送行政執行署強制執行，台北分署19日核發扣押命令，函請金融機構扣押宋男的存款，成為違反防疫規定被強制執行的首例。圖為採檢示意圖。（資料照）

2020-03-20 14:15:49

〔記者張文川／台北報導〕新北市新店區宋姓男子，2月6日違反居家檢疫規定，擅自外出趴趴走，被裁處罰鍰1萬元，卻逾期未繳納罰單，還在3月8日出國，新北市衛生局移送行政執行署強制執行，台北分署19日核發扣押命令，函請金融機構扣押宋男的存款，成為違反防疫規定被強制扣款執行的首例。

台北分署指出，宋男1月底從武漢肺炎感染區入境回台後，今年2月2日接獲居家檢疫通知書，應從1月28日至2月11日期間進行居家檢疫，卻在2月6日外出買口罩，被新店區公所查獲，移送新北衛生局同月19日裁處罰鍰1萬元，限期於宋姓民眾在收到裁處書隔天起算15天內繳納。

但宋男卻沒有如期繳納，還在3月8日再次出國，新北市衛生局3月16日移送行政執行署台北分署。台北分署調查宋男行蹤與財產，認為宋男顯然無法到場繳款，今天向金融機構核發扣押命令，函請銀行強制扣押宋男的存款，並命令銀行將扣款直接解付給新北市衛生局入庫。

台北分署從收到移送函，到完成執行扣款，全程只花費短短5天，台北分署強調，強力的執行作為，彰顯遏止民眾恣意違反防疫規定的決心，呼籲民眾應配合政府的防疫措施，加強自我防護，並遵照衛生機關的防疫處置，以防止疫情擴散，維護全民健康。

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