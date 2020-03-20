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種大麻一定要關？ 大法官今解釋有無違憲

種植大麻植株一定要關，大法官20日將公布有無違憲。（資料照。記者邱俊福攝）

種植大麻植株一定要關，大法官20日將公布有無違憲。（資料照。記者邱俊福攝）

2020-03-20 14:21:02

〔記者吳政峰／台北報導〕毒品危害防制條例第12條規定，種植大麻植株為本刑5年以上之罪，第17條的自白減刑規定，卻不包含種大麻，以至於即使被告只種一株，法官援引了刑法第59條給予減刑一次到2年6月，還是無法宣告緩刑，被告必須入監，3位法官及一名被告認為這兩條規定都不合理，聲請釋憲，大法官預定20日下午4點半做出解釋。

新竹地院、台中地院、高等法院等3名法官以及一名種植大麻案的被告，認為只是種植大麻植株，未到乾燥或製成毒品的地步，就要被處以本刑5年以上的刑罰，可能不符罪刑相當原則，故聲請釋憲。

其次，若法官認為被告種植大麻只有一株，情節輕微，想要給予減刑，卻只能引用刑法第59條「其情可憫」，給予減刑到2年6月，無法再引用毒危條例第17條「偵查及歷次審判中均自白者」，給予二次減刑以達緩刑門檻，原因在於該法的適用對象並不包含種植大麻，法官覺得這部分不合理，亦聲請釋憲。

實務上，由於種植大麻屬於本刑5年以上之罪，有的犯行輕微卻不能緩刑，法官考量情節後，有時會給予無罪判決，讓被告有自新的機會。

有法官認為，種植大麻植株尚未著手進行製毒，無法獲得緩刑，但製毒未遂卻可獲得緩刑，顯示法令確實有盲點存在。

大法官受理4案，併案審理，預計20日下午對此做出第790號解釋這兩條法律有無違憲疑慮。

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