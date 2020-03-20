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首頁　>　臺北市

北市下週一發布緊急紓困方案 柯：營業額會降5成的企業優先救

柯文哲透露，下週一會發布緊急紓困方案，他很怕有些企業撐不住會倒閉，一旦倒閉造成失業很麻煩，所以營業額會下降超過5成的企業優先救，至少不可以倒閉。（記者劉信德攝）

柯文哲透露，下週一會發布緊急紓困方案，他很怕有些企業撐不住會倒閉，一旦倒閉造成失業很麻煩，所以營業額會下降超過5成的企業優先救，至少不可以倒閉。（記者劉信德攝）

2020-03-20 13:25:47

〔記者陳璟民／台北報導〕台北市長柯文哲今早出席春季結婚購物節時受訪透露，市府應變武漢肺炎（COVID-19）對企業、景氣的衝擊，下週一會發布緊急紓困方案，他很怕有些企業撐不住會倒閉，一旦倒閉造成失業很麻煩，所以營業額會下降超過5成的企業優先救，至少不可以倒閉。

柯文哲是被詢及市府為居家檢疫者需求而設防疫旅館，有跟中央談到補助嗎？他回應，這是地方政府可以決定的，所以就出錢，災害準備金還有7億元，第二預備金也約7億元，然後他接著說出將推出緊急紓困方案。

至於市府補助居檢者進住防疫旅館7千元費用惹議，有人認為14天住宿費用很貴，補助額不夠，對此，柯說，這是部分負擔的概念，就好像健保藥費如果百分之百免費，大家一定亂用，如果住防疫旅館不要錢，大家一定說我很久沒有住過圓山飯店，去住住看好了，這也不可能嘛，而且旅館有貴有便宜，所以採取部分負擔的概念。

柯文哲表示，這段時間有大量留學生從歐美回台，如果要居家檢疫的話，事實上，市民家庭有的房間沒有幾個，甚至說住套房，兩人共用浴廁，怎麼居檢？所以就想出這個方法，要被居檢者住家裡，正常的人去住旅館，對旅館來講，收一個正常市民沒有問題，來一個居檢者，要弄一大堆設施，很麻煩，而旅館業現在很慘，市府這個方法好歹增加旅館業績，對居檢者及其家人，也都比較平順。

台北市防疫旅館的住宿費用比其他縣市貴，柯說，台北市什麼都貴，但是對很多航空公司、外國人，基於交通方便，還是喜歡住台北市。

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