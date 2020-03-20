為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 寵伴 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　臺北市

SARS最慘社區 備戰17年建超強防疫網

2020-03-20 17:00:00

〔記者陳韋宗／台北報導〕17年前SARS悄然襲台，台北市忠勤里社區因鄰近和平醫院，加上忠義國小爆發疫情封閉，里內隔離、死亡人數相當多，居民從傷痛經驗，發展出「超前部署」的社區防疫網；里長方荷生表示，面對新冠肺炎（武漢肺炎）威脅，我們已經備戰了17年！

方荷生回憶，當年被居家隔離的人，日常生活、三餐都有問題，還有許多長者定期要回醫院拿藥，這些人怎麼辦？總不能斷糧、斷藥。方荷生表示，SARS之後很快就建立「食物銀行」、社區互助共識，「我們里的食物銀行平時是救濟，疫情來時就是備災」。

因為有過傷痛經驗，忠勤里的防疫網很早就開始運作。市府還未將疫情等級提升前，忠勤里就先列管好全里的旅遊史與接觸史；社區有人居家檢疫時，志工送餐機制立即啟動。所有防疫動作都跑在市政府前，甚至做得更徹底。

市政府避免群聚，宣布暫停老人共餐等關懷活動，方荷生卻堅持不停。他說，把這些長輩都關在家2、3個月，就算沒得肺炎，也會逼出病，更重要的是人人貫徹防疫，「勤洗手、消毒環境、不要恐慌」。因為特殊的社區發展脈絡，忠勤里以最少社會成本與干擾，建立超強的防疫戰線，在疫情嚴峻時期，發揮出關鍵的效用。

【更多內容 請見影片】

台北市忠勤里經歷過SARS的傷痛，社區居民很快凝聚防疫共識，共同對抗武漢肺炎疫情。（記者陳品妤攝）

台北市忠勤里經歷過SARS的傷痛，社區居民很快凝聚防疫共識，共同對抗武漢肺炎疫情。（記者陳品妤攝）

相關新聞請見︰

武漢肺炎懶人包》傳染途徑、預防措施看這裡
「武漢肺炎專區」請點此，更多相關訊息，帶您第一手掌握。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
武漢肺炎》台灣增27例1死！ 全球確診243005例 死亡9885例
2020-03-20 16:50

武漢肺炎》台灣增27例1死！ 全球確診243005例 死亡9885例
蘇揆稱「盡量買！」 外媒讚：從台灣看見「搶購潮的福音」
2020-03-20 15:05

蘇揆稱「盡量買！」 外媒讚：從台灣看見「搶購潮的福音」
北市綠意生機養生宅 教你愛森活

北市綠意生機養生宅 教你愛森活
「為了你，我堅守崗位...」呼吸治療師17字 逾萬網友瘋傳
2020-03-20 13:53

「為了你，我堅守崗位...」呼吸治療師17字 逾萬網友瘋傳
咳嗽衣袖掩口鼻！11年前任防疫大使 「伍佰老師」俐落教學網瘋傳
2020-03-20 12:46

咳嗽衣袖掩口鼻！11年前任防疫大使 「伍佰老師」俐落教學網瘋傳
三債券打贏投資戰「疫」

三債券打贏投資戰「疫」
居家隔離太無聊 中華電信3000組上網吃到飽捐給竹縣府
2020-03-20 12:43

居家隔離太無聊 中華電信3000組上網吃到飽捐給竹縣府
臺北市今日熱門
2020-03-18 19:08

武漢肺炎》國內暴增23例達百例 2例本土、21例境外移入 影片

2020-03-15 10:28

武漢肺炎》大快人心！逼藥師磕頭下跪 婦人被依兩罪移送嚴懲

2020-03-15 14:48

北部高中生確診全班停課 陳時中：接觸者較多令人擔心 影片

2020-03-16 22:24

求救！ 北非摩洛哥鎖國 台灣10團受困無法返國

LTN集點大放送

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播