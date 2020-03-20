SARS最慘社區 備戰17年建超強防疫網

2020-03-20 17:00:00

〔記者陳韋宗／台北報導〕17年前SARS悄然襲台，台北市忠勤里社區因鄰近和平醫院，加上忠義國小爆發疫情封閉，里內隔離、死亡人數相當多，居民從傷痛經驗，發展出「超前部署」的社區防疫網；里長方荷生表示，面對新冠肺炎（武漢肺炎）威脅，我們已經備戰了17年！

方荷生回憶，當年被居家隔離的人，日常生活、三餐都有問題，還有許多長者定期要回醫院拿藥，這些人怎麼辦？總不能斷糧、斷藥。方荷生表示，SARS之後很快就建立「食物銀行」、社區互助共識，「我們里的食物銀行平時是救濟，疫情來時就是備災」。

因為有過傷痛經驗，忠勤里的防疫網很早就開始運作。市府還未將疫情等級提升前，忠勤里就先列管好全里的旅遊史與接觸史；社區有人居家檢疫時，志工送餐機制立即啟動。所有防疫動作都跑在市政府前，甚至做得更徹底。

市政府避免群聚，宣布暫停老人共餐等關懷活動，方荷生卻堅持不停。他說，把這些長輩都關在家2、3個月，就算沒得肺炎，也會逼出病，更重要的是人人貫徹防疫，「勤洗手、消毒環境、不要恐慌」。因為特殊的社區發展脈絡，忠勤里以最少社會成本與干擾，建立超強的防疫戰線，在疫情嚴峻時期，發揮出關鍵的效用。

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