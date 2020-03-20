武漢肺炎》「這2週是危險期」 指揮中心16：00記者會說明

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（資料照）

2020-03-20 15:01:08

〔即時新聞／綜合報導〕中國武漢爆發的新型冠狀病毒疾病（COVID-19，下稱武漢肺炎）疫情在全球持續延燒，雖然台灣防疫有成，成為各國學習榜樣，但國外疫情嚴峻，歐美病例數節節攀升。

中央流行疫情指揮中心預計今天下午16：00召開例行記者會報告最新疫情，說明疫情及防疫作為等事宜。

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