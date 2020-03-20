唐鳳胞弟強吻女童判刑1年半 因病減刑但不緩刑

士林地院今依加重強制猥褻罪將唐鳳的胞弟判刑1年半；判決指出，精神鑑定認為當時唐男輕躁症發作，因此依法減輕其刑，雖已達成和解，但考量他犯後避重就輕、否認犯罪，以及對社會治安的危害，不給予緩刑。（資料照）

2020-03-20 12:34:57

〔記者張文川／台北報導〕行政院政務委員唐鳳的胞弟唐姓男子，前年9月晚間帶著3歲兒子外出至淡水區的宮廟玩耍時，4度強吻4歲女童，女童母親報案提告，士林地院今依加重強制猥褻罪將唐男判刑1年半；判決指出，精神鑑定認為當時唐男輕躁症發作，因此依法減輕其刑，雖已達成和解，但考量他犯後避重就輕、否認犯罪，以及對社會治安的危害，不給予緩刑。

加重強制猥褻罪的法定刑度為3年至10年有期徒刑。判決指出，唐男長期患躁鬱症，定時服藥，精神科醫師鑑定指出，唐男犯案當時因更換藥物，以致病情不穩、輕躁症發作，辨識行為違法的能力顯著低於一般常人，合議庭因此依刑法規定減刑為1年半。

判決指出，唐男在公共場所犯罪，以強行環抱、親吻嘴巴的方式，強制猥褻素不相識的4歲女童，惡性不輕，犯罪手段惡劣，嚴重影響社會治安，被害女童事後也表達懼怕、嫌惡、希望唐男被懲罰的情緒，可見唐男所為已對女童身心健康造成相當危害。

合議庭認為，唐男犯後否認犯罪，且對案情事實避重就輕，難以認定他有悔悟之意；他還把女童無法閃躲、抗拒的行為，曲解成「兩人互動的友善行為」，這種犯後態度，難以認定他會記取教訓。

審理期間唐男與女童家屬達成和解，獲取家屬原諒且同意不再追究，但合議庭認為，性侵犯罪與社會治安、民眾權益息息相關，不是私下寬宥或和解賠償，就可以無視對社會治安的危害，因此，就算達成和解，為了使唐男記取教訓，刑罰仍有必要執行，所以不宣告緩刑。

前年9月19日晚間6時，唐男帶兒子到住家社區附近的宮廟遊玩，一名婦人也帶4歲、2歲的女兒在散步，唐男趁著女童母親忙著照顧妹妹、讓大女兒獨自在旁玩耍的時候，當著自己幼子的面前，抱起4歲女童強迫玩親親，4度強吻女童的嘴唇。

女童母親在唐男最後1次強吻時才驚見女兒被非禮，嚇得趕緊制止並回家，事後上網PO文，提醒附近住戶小心，隨後報案。

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