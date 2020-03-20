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首頁　>　臺北市

防疫情間治安不鬆懈 警署執行今年首次全國掃黑行動

警政署。（記者邱俊福翻攝）

警政署。（記者邱俊福翻攝）

2020-03-20 11:59:38

〔記者邱俊福／台北報導〕全國忙於防堵疫情時，警政署為免出現治安缺口，自本月16日至22日共7天，動員全國警力，執行今年首次全國大掃黑行動，據悉目前至少有地方市民代表、特定黨派成員等18名治平對象，以及上百名成員幫眾被檢肅到案，行動仍持續進行中。

警政署為免正值全國防疫期間，治安出面空窗期，要求刑事局反黑科規劃，動員全國各警察機關，展開這波掃黑行動。今天下午，臺灣高等檢察署檢察長邢泰釗也預定在警政署長陳家欽陪同下，前往刑事局慰勉第一線查緝人員。

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