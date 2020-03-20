武漢肺炎》病例破百引發恐慌搶購潮 高檢署：囤糧抬價可處7年徒刑

隨著武漢肺炎病例突破百例大關後，各地出現民眾瘋搶物資的恐慌景象，賣場上的衛生紙、尿布、泡麵、罐頭等，幾乎被掃購一空；為避免業者趁機抬高交易價格，或囤積糧食、農產品或其他民生必需品，高檢署已啟動「查緝民生犯罪平台」，全力稽查市場交易狀況，並呼籲民眾勿意圖影響貨品交易價格、散布不實資訊，以免觸法。（資料照）

2020-03-20 11:54:31

〔記者錢利忠／台北報導〕隨著武漢肺炎病例突破百例大關後，各地出現民眾瘋搶物資的恐慌景象，賣場上的衛生紙、尿布、泡麵、罐頭等，幾乎被掃購一空；為避免業者趁機抬高交易價格，或囤積糧食、農產品或其他民生必需品，高檢署已啟動「查緝民生犯罪平台」，全力稽查市場交易狀況，並呼籲民眾勿意圖影響貨品交易價格、散布不實資訊，以免觸法。

高檢署表示，意圖抬高交易價格、囤積糧食、農產品或其他民生必需的飲食物品，或經行政院公告的生活必需用品或防疫物資等，無正當理由不應市銷售，或以強暴、脅迫等手段妨害貨品販運、意圖影響貨品交易價格而散布不實資訊等行為，均屬於違法行為，可處7年以下徒刑。

高檢署指出，若以廣播電視、電子通訊、網路或其他傳播工具犯上述之罪者，刑期可再加重2分之1；呼籲國人切莫搶購囤積貨品，應正面、正向地應對疫情發展，勿一昧跟風搶購及囤積貨物，以免造成社會不安。

各地檢察機關已啟動查緝民生犯罪平台，速查及嚴辦涉及不法囤積貨物的刑事案件，並將主動與警政、消費者保護、公平交易等相關主管或權責機關緊密聯繫，配合各地稽查狀況，密切關注近日搶購囤積貨物等情事，如有涉及刑事責任，將速查嚴辦；若涉及違反行政罰，則移由權責機關依法裁處。

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