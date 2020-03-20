為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 寵伴 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　臺北市

武漢肺炎》病例破百引發恐慌搶購潮 高檢署：囤糧抬價可處7年徒刑

隨著武漢肺炎病例突破百例大關後，各地出現民眾瘋搶物資的恐慌景象，賣場上的衛生紙、尿布、泡麵、罐頭等，幾乎被掃購一空；為避免業者趁機抬高交易價格，或囤積糧食、農產品或其他民生必需品，高檢署已啟動「查緝民生犯罪平台」，全力稽查市場交易狀況，並呼籲民眾勿意圖影響貨品交易價格、散布不實資訊，以免觸法。（資料照）

隨著武漢肺炎病例突破百例大關後，各地出現民眾瘋搶物資的恐慌景象，賣場上的衛生紙、尿布、泡麵、罐頭等，幾乎被掃購一空；為避免業者趁機抬高交易價格，或囤積糧食、農產品或其他民生必需品，高檢署已啟動「查緝民生犯罪平台」，全力稽查市場交易狀況，並呼籲民眾勿意圖影響貨品交易價格、散布不實資訊，以免觸法。（資料照）

2020-03-20 11:54:31

〔記者錢利忠／台北報導〕隨著武漢肺炎病例突破百例大關後，各地出現民眾瘋搶物資的恐慌景象，賣場上的衛生紙、尿布、泡麵、罐頭等，幾乎被掃購一空；為避免業者趁機抬高交易價格，或囤積糧食、農產品或其他民生必需品，高檢署已啟動「查緝民生犯罪平台」，全力稽查市場交易狀況，並呼籲民眾勿意圖影響貨品交易價格、散布不實資訊，以免觸法。

高檢署表示，意圖抬高交易價格、囤積糧食、農產品或其他民生必需的飲食物品，或經行政院公告的生活必需用品或防疫物資等，無正當理由不應市銷售，或以強暴、脅迫等手段妨害貨品販運、意圖影響貨品交易價格而散布不實資訊等行為，均屬於違法行為，可處7年以下徒刑。

高檢署指出，若以廣播電視、電子通訊、網路或其他傳播工具犯上述之罪者，刑期可再加重2分之1；呼籲國人切莫搶購囤積貨品，應正面、正向地應對疫情發展，勿一昧跟風搶購及囤積貨物，以免造成社會不安。

各地檢察機關已啟動查緝民生犯罪平台，速查及嚴辦涉及不法囤積貨物的刑事案件，並將主動與警政、消費者保護、公平交易等相關主管或權責機關緊密聯繫，配合各地稽查狀況，密切關注近日搶購囤積貨物等情事，如有涉及刑事責任，將速查嚴辦；若涉及違反行政罰，則移由權責機關依法裁處。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
憂「跑班」教師成防疫破口 立委建議每週發5片口罩給師生
2020-03-20 11:47

憂「跑班」教師成防疫破口 立委建議每週發5片口罩給師生
武漢肺炎》驚！全英賽防疫鬆散 丹麥3名啦啦隊員傳確診
2020-03-20 11:47

武漢肺炎》驚！全英賽防疫鬆散 丹麥3名啦啦隊員傳確診
午後小食光 網推自製超夢幻午茶飲品

午後小食光 網推自製超夢幻午茶飲品
武漢肺炎》太平警分局加裝「透明壓克力板」防疫
2020-03-20 11:36

武漢肺炎》太平警分局加裝「透明壓克力板」防疫
武漢肺炎》醫院加強管制 全台探病新規定看這裡！（不斷更新）
2020-03-20 11:34

武漢肺炎》醫院加強管制 全台探病新規定看這裡！（不斷更新）
三債券打贏投資戰「疫」

三債券打贏投資戰「疫」
臺北市今日熱門
2020-03-18 19:08

武漢肺炎》國內暴增23例達百例 2例本土、21例境外移入 影片

2020-03-15 10:28

武漢肺炎》大快人心！逼藥師磕頭下跪 婦人被依兩罪移送嚴懲

2020-03-15 14:48

北部高中生確診全班停課 陳時中：接觸者較多令人擔心 影片

2020-03-16 22:24

求救！ 北非摩洛哥鎖國 台灣10團受困無法返國

LTN集點大放送

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播