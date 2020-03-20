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自稱調查局學員劈腿被轟「渣男」 調查局將查辦

一名匿名網友劈腿在「Dcard」貼文發文，「我該分手嗎？」被網友炮轟。（擷取自網路）

一名匿名網友劈腿在「Dcard」貼文發文，「我該分手嗎？」被網友炮轟。（擷取自網路）

2020-03-20 11:39:58

〔記者陳慰慈／台北報導〕一名男網友在網路社群「Dcard」貼文表示，女友是百貨公司櫃姐，在他人生低潮時給予他許多幫助，他很感念女友的支持，但去年他考上調查局，卻與女同事發生關係，女同事表明若要繼續關係，必須跟女友分手，讓他非常為難「我該分手嗎？」詢問網友意見，對此，調查局澄清，經查並無此學員，此為假訊息將會查辦，之後將再視情況決定是否對該名網友提告誹謗。

一名匿名網友18日在「Dcard」貼文表示，「女友是百貨公司的櫃姐，在我還是一個窮考生的時候，照顧我很多，我很感念他對我的恩情，去年我考上調查局的時候，女友還高興的落淚了」，但他在新訓的時候認識一名女同事，「我們工作、學習、甚至出去玩都很有話聊，女生條件也滿不錯的，後來還他發生關係」。

男網友表示，後來他向女同事坦承，自己有女友了，對方跟他說，要繼續就跟女友分手，讓他陷入兩難，他不諱言，自己跟女友已經不像剛交往有那般激情，應該說是親情了吧，這到底還是不是愛，繼續跟她交往，會不會給不起她要的，想了很多很煩，但道德上又覺得是不是該給女友個交代.，希望網友可以給他建議，文章一出引發網友砲轟痛罵他是「渣男」。

調查局指出，經查該名網友發文時間是下午3點20分，那個時間所有學員都在籃球場，學員在所內時手機統一保管，都放在所方管理櫃，放假才會一一發還 ，所以不可能是學員，會再查清楚給社會一個交代。

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