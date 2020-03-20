唐鳳胞弟4度強吻4歲女童 強制猥褻罪判1年6月

行政院政務委員唐鳳的胞弟唐宗浩，前年9月被控4度強吻正在跟他兒子玩耍的4歲女童，士林地檢署依加重強制猥褻罪嫌起訴；士林地院今宣判，判唐宗浩1年6月。可上訴。圖為唐鳳胞弟唐宗浩。（取自GitHub網頁）

2020-03-20 11:01:12

〔記者張文川／台北報導〕行政院政務委員唐鳳的胞弟唐宗浩，前年9月晚間帶著3歲兒子外出至淡水區的宮廟玩耍時，被控4度強吻正在跟他兒子玩耍的4歲女童，女童母親目擊，事後上網po文並報案提告，士林地檢署依加重強制猥褻罪嫌起訴；士林地院今宣判，判唐宗浩1年6月。可上訴。

士檢前年9月起訴指出，依據現場多支監視器畫面，與女童和母親證詞，認定唐宗浩4度強吻女童嘴巴。但唐宗浩供稱女童和兒子當時在吃桌上的龍眼乾，「看小女孩長得可愛，一時衝動」，才會抱起女童親臉頰，不記得有沒有親到嘴。

唐宗浩前年9月19日晚間6時，帶著兒子到住家社區附近的太子宮遊玩，一名婦人也帶4歲、2歲的女兒在散步，唐男趁著女童母親忙著照顧妹妹、讓大女兒獨自在旁玩耍的時候，當著自己幼子的面前，抱起4歲女童強迫玩親親。

監視器畫面顯示，女童轉頭閃避唐宗浩，唐先將她放下，見女童母親注意力仍在妹妹身上，沒注意到他，於是又再度抱起女童強吻，女童被放下後頻頻擦拭嘴巴。

女童母親此時發現，上前關心一下大女兒，但唐男又趁女童母親轉身之際，第3度強吻正在攀爬欄杆的被害女童，女童趕緊拉著母親繞著空地散步，沒想到再度回到空地時，唐男竟又大膽背對著女童母親，第4次強吻女童。

女童母親這才驚見女兒被非禮，嚇得趕緊制止並回家，事後上網PO文，提醒附近住戶小心，並正式報案，士檢偵查後將唐提起公訴；唐宗浩當時回應稱沒有惡意並道歉，偵審時也強調只是單純在玩耍。

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