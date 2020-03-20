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蘇揆臉書喊「貨很多盡量買」 黃偉哲、潘孟安來推銷自家縣市農產

行政院長蘇貞昌信心喊話發酵，台南市長黃偉哲（如圖）到蘇貞昌臉書留言推銷台南市的麵條。　（取自蘇貞昌臉書黃偉哲所PＯ圖片）

行政院長蘇貞昌信心喊話發酵，台南市長黃偉哲（如圖）到蘇貞昌臉書留言推銷台南市的麵條。　（取自蘇貞昌臉書黃偉哲所PＯ圖片）

2020-03-20 10:14:37

〔記者李欣芳／台北報導〕武漢肺炎疫情挑戰在國內轉趨嚴峻，鑑於有不少民眾昨天到大賣場搶購民生物資，行政院長蘇貞昌昨天在臉書信心喊話說：─盡量買，貨很多」，還呼籲大家「多消費，也要多吃蔬果！」蘇貞昌的喊話引發熱烈迴響，台南市長黃偉哲、屏東縣長潘孟安紛紛到蘇貞昌臉書留言，民進黨執政縣市長親自到蘇貞昌臉書推銷自家縣市農產品。

黃偉哲留言說：「有台南好麵，何必搶泡麵！最道地特色的麵條，健康無負擔喔！」。

潘孟安也留言說：「屏東水果不怕你買，連要煮什麼都幫你準備好！」，文末他還標註說「我ok你先買」。

有網友在蘇貞昌臉書留言說：「衝衝衝院長這PO文已成為台灣各大賣家集散地 連執政縣市長都親自來推銷自家縣市的農產品 台灣物產豐厚不怕你買就怕你不買 還去大賣場群聚人擠人塞爆幹嘛 這裡各種賣家都有上網鍵盤敲敲就到貨了 留言區整個熱鬧到爆炸哈哈哈哈哈哈」。

蘇貞昌昨天信心喊話說，政府公糧庫存90萬噸，糧食非常足夠。國內衛生紙廠6成產能就夠全台灣用，全開會賣不完。

他說，台灣同時是水果王國、漁產王國、食品加工大國，在武漢肺炎疫情衝擊，經濟趨緩的時候，政府當然鼓勵大家踴躍去買，相挺農民和業者、也增加內需市場動能！政府也已經跟各大通路商告知，請他們務必加強補貨、衛生紙廠也已增加產能、台灣的農產品更需要大家多多光顧，多吃蔬果顧好身體，才能一起抗疫！

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