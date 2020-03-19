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首頁　>　臺北市

北市清明掃墓 有8天交通管制

交通管制及運輸路線圖。（記者劉慶侯翻攝）

交通管制及運輸路線圖。（記者劉慶侯翻攝）

2020-03-19 20:51:55

〔記者劉慶侯／台北報導〕台北市警察局基於清明節掃墓期間，各地殯葬管理墓區將湧現人潮，警方將針對3月21、22、28、29日、4月2至5日等8天，對各市立公共墓區周邊進行人車管制。

市警局表示， 管制時間為每日5時30分至下午5時。

管制範圍如下：

「富德公墓」管制點：

1、文山區木柵路5段43巷前與木柵路5段巷口。

2、文山區木柵路5段18號前。

3、文山區木柵路5段西側（富德里公車站）巷口。

4、文山區西寒寺前三岔路口。

5、研究院路4段與木柵路4段159巷三岔路口。

6、南港區研究院路3段175巷口。

7、南港區研究院路3段226號前（中華科技大學往富德墓區入口）。

8、信義區崇德街、富陽街口。

「陽明山第一公墓」管制點：

北投區行義路、泉源路口（惇敘高級工商職業學校前往公墓入口道路）。

「南港軍人公墓」管制點：研究院路3段246號（軍人公墓入口前）。

管制對象（車種區別）：

管制汽、機車（僅准許掃墓公車、復康巴士及持通行證車輛通行）：木柵路5段18號前、西寒寺前三岔路口、研究院路4段與木柵路4段159巷口、研究院路3段175巷口及崇德街與富陽街口。

管制汽車（僅准許機車、掃墓公車、復康巴士及持通行證車輛通行）：木柵路5段43巷前與木柵路5段巷口、木柵路5段西側（富德里公車站）巷口、研究院路3段226號前（中華科技大學往富德墓區入口）。

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