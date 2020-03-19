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首頁　>　臺北市

涉收汽車代驗廠賄賂 台北市區監理所科長羈押禁見

台北地檢署。（資料照，記者錢利忠攝）

台北地檢署。（資料照，記者錢利忠攝）

2020-03-19 19:57:03

〔記者張文川／台北報導〕台北市區監理所所長袁國治涉貪3日被檢廉約談，訊後收押禁見，檢廉追查發現，監理所車輛管理科長陳國富也涉收受汽車代驗廠賄賂，檢、廉昨發動第二波搜索，約談陳國富與業者等6名被告，今上午聲押禁見陳國富，台北地院開庭後認定有逃亡之虞，雖然目前武漢肺炎疫情氾濫，但政府並未限制人民出境，因此裁定羈押禁見。

另5名業者今晨獲檢方諭令各以5萬到20萬元交保。檢廉調查，2017年間，台北市一間汽車代驗廠盧姓負責人為順利通過考核或升等，與陳國富相約於考核結果後見面交付不明金額賄款，陳國富另疑圖利另3家汽車代驗廠。

台北地檢署檢察官漏夜複訊後，今晨聲押禁見陳國富。北院法官開庭後認為，陳國富涉貪污重罪嫌疑重大，有逃亡之虞，雖然最近全球因為武漢肺炎疫情氾濫，只不過目前政府並未限制人民出境，縱使不逃亡海外，也有可能藏匿在國內，影響後續偵、審。

且陳國富的說詞和證人、證據資料不符，檢方須進一步勾稽比對釐清，陳國富與相關證人、被告有上下隸屬關係，有勾串之虞；且陳的手機疑有刪除對話紀錄，也有滅證之嫌；陳國富男在本案中居於關鍵角色，有羈押並禁見的必要性，因此裁定羈押禁見。

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