武漢肺炎》中國國台辦批損害中生權益 陸委會：不了解我政策

武漢肺炎疫情造成中生至今仍無法返台就讀，中國國台辦稱，由於台灣方面的原因，在台灣的大專院校註冊就讀中生的權益受到損害。對此，陸委會副主委兼發言人邱垂正今天在例行記者會表示，國台辦恐怕對我方政策不太了解。（資料照）

2020-03-19 19:15:26

〔記者鍾麗華／台北報導〕武漢肺炎疫情造成中生至今仍無法返台就讀，中國國台辦稱，由於台灣方面的原因，在台灣大專院校註冊就讀的大陸學生權益受到損害。對此，陸委會副主委兼發言人邱垂正今天在例行記者會表示，「國台辦恐怕對我方政策不太了解，政府提出各種輔導措施，協助無法到校的陸生繼續學習。」

邱垂正說，在疫情發生期間，我方都一直強調，重視中生受教權，因為他們無法回來上課，教育部已要求各大學提出「安心就學」的各種輔導措施，例如透過遠距教學服務，協助無法到校的同學，以及各校提出各種數位教學平台等。

邱垂正強調，有鑒於目前疫情仍然非常嚴峻，為避免人員移動讓疫情擴散，對中生各項管理措施，是以防疫作為優先考量。而由於全球疫情持續擴散，指揮中心19日也限制非本國籍人士入境。現在約有7000餘名中生因疫情關係而未能返台就學，至於返台時程，由我中央流行疫情指揮中心考量整體疫情，並做專業評估決定。

邱垂正指出，考量部分陸生要做畢業前各項準備，會有不同需求，建議有遭遇到困難的中生，可以與所屬學校聯繫，也可向陸委會與海基會反應，我們會與教育部與學校提供各種解決辦法，保障陸生就學權益。

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