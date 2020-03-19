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中國官媒點名誣衊中國 邱垂正再批洗白形象、推卸責任

陸委會副主委邱垂正今天再批，中共企圖透過內外宣傳來洗白形象與名聲，但要戰勝疫情，只有坦然面對事實真相，並修改錯誤才有可能。（記者鍾麗華攝）

陸委會副主委邱垂正今天再批，中共企圖透過內外宣傳來洗白形象與名聲，但要戰勝疫情，只有坦然面對事實真相，並修改錯誤才有可能。（記者鍾麗華攝）

2020-03-19 18:55:53

〔記者鍾麗華／台北報導〕對於中國領導人習近平10日視察武漢宣傳抗疫，陸委會副主委兼發言人邱垂正上週在例行記者會呼籲北京重視民意、政策公開，不過，「人民日報」海外版評論點名批判邱垂正，指稱「公然編造誣衊大陸的謊言」、「挾洋自重、甘為鷹犬」。邱垂正今天再批，中共企圖透過內外宣傳來洗白形象與名聲，但要戰勝疫情，只有坦然面對事實真相，並修改錯誤才有可能。

「人民日報」文章指稱，「綠營政客放出『武漢肺炎害慘全世界』謬論以來，民進黨當局一直以此煽動『反中仇中』情緒，操作『以疫謀獨』圖謀。」「邱垂正惺惺作態地呼籲大陸『重視民意』、『政策公開』，那麼請問民進黨當局，滯鄂台胞希望儘快返鄉的需要，你們重視了嗎？」

文章稱，「邱垂正發表這番謬論不是偶然的。無獨有偶，在一些美國政客試圖為自己控制疫情不力找替罪羊、給中國潑髒水之際，民進黨當局此番言論，顯然有配合呼應之意。這副挾洋自重的嘴臉，再次暴露了自己甘為鷹犬的醜態。」

對此，邱垂正指出，疫情發展迄今，已對全人類的生命安全及全球的經濟造成嚴重的影響，近期以來，中共企圖透過內外宣傳來洗白形象與名聲，但我們認為，要戰勝疫情，只有坦然面對事實真相，並修改錯誤才有可能。

邱垂正強調，陸委會相關發言秉持公正、客觀立場，向社會大眾說明事實，也希望中共當局正視，改善內部治理問題，而不是轉移焦點、推卸責任，將自己問題歸責於台灣或他人，才能避免憾事一再發生。

邱垂正說，中共歷來面對天災人禍，都運用宣傳機器引導，嚴控輿論轉移民眾焦點，如此是為避免觸及其一黨專政體制，應處失靈的根本問題，但一個健康社會不該只有一種聲音，當言論與新聞自由作為社會預警機制，已重要環節失去作用，中國網民為李文亮醫師寫下「八人封口、九州閉戶」作為悼詞，就是眼睜睜的教訓。

邱垂正表示，對於中國大陸社會及民間人士勇於說出事實，揭露中共治理缺失的勇氣，我們表達敬意，但他們隨後遭中共羈押、監控與處罰，這凸顯中共對治理缺失沒有自省。我們關切中共疫情，提出良善建議，中共卻一再透過官方及媒體對台灣政治批判與操作，我們要再度呼籲中共當局應停止壓制人民的言論自由、尊重新聞自由，並反思內部治理體系的問題，才能夠防止類似的危機。

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