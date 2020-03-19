武漢肺炎》社子島自救會暫緩向柯媽媽陳情 籲市府下週別開都委會

社子島自救會抗議畫面。（資料照，記者郭安家攝）

2020-03-19 19:40:04

〔記者郭安家／台北報導〕台北市長柯文哲強推社子島開發，被外界抨擊溝通不足，引發社子島自救會與開發派對立，台北市政府下週四將開台北市都市計畫委員會，審開發細部計畫，兩派民眾已動員預計超過200人到場陳抗對峙。社子島自救會今公布給柯媽媽何瑞英的公開信指，指武漢肺炎疫情嚴峻，周日向柯媽媽陳情行動延期，也希望柯下週別開都委會。

下周四北市府開會 恐有逾200人陳抗對峙

社子島自救會數度至北市府抗議，指社子島開發將造成1萬多人滅村拆遷，居民不乏中低收入戶，得負債約1千萬元才能配購開發後的專案住宅；目前9大聚落及夜弄土地公無形文化資產，將連同社區紋理被破壞消失，當地信仰中心的陽廟及陰廟未來竟集中同一處安置，且社區溝通不足，市府家戶訪查竟只有48％，比桃園航空城拆遷訪查還低。

上述問題未解，社子島自救會預計本周日赴新竹向柯文哲的媽媽何瑞英陳情。但自救會稍早發出聲明指，疫情嚴重，無論柯媽媽和社子島的母親都是耄耋之年的長者，也是疫情高風險族群，拜訪柯媽媽行程暫時延後，疫情警報解除後再擇日拜訪；同時也呼籲柯文哲勿在疫情嚴重期間召開都委會，讓與會者曝露在上百人集會的群聚感染高風險中。

自救會說明，參加都委會民眾、社團多，會場擠進200人，不包括維持秩序工作人員、警察，且市府也有人剛從歐洲返台，別讓這次都委會成防疫缺口，不論小老百姓、柯都擔不起罪過；相信柯過去醫學專業、慈愛教誨，不會讓老百姓除擔心害怕家園毀於一旦，還冒群聚感染、社區傳染風險開上百人大會，居民已忍50年禁建，再忍幾天也沒有關係。

自救會也隔空對何瑞英說，北市府副發言人黃瀞瑩日前對媒體說，要自救會去找市府的權責單位，但這些單位都聽柯，這些官員很驕傲，根本不把年紀大又沒有讀什麼書的老媽媽放在眼內；這樣下去只是逼他們去死！若柯下周仍堅持開會，他們仍會到場，「反正去開也是死，不去開也是死，我們都被逼上絕路了。」

北市府副發言人黃瀞瑩表示，因應防疫期間，市政大樓各出入口設置體溫量測站，對出入的市民、辦公人員皆以酒精消毒手部，另外，召開各級會議時，也都有訂定防疫的標準作業流程，包含加強環境消毒、入場配戴口罩、座位間隔一公尺以上等等，以維護參與會議人員及民眾之健康安全。

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