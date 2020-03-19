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首頁　>　臺北市

擔心街友因疫情餓肚子 越南女慈善家與藝人劉尚謙街頭發便當

越南女慈善家朱品臻（右二）與同鄉姊妹準備便當送給街友。（記者王冠仁攝）

越南女慈善家朱品臻（右二）與同鄉姊妹準備便當送給街友。（記者王冠仁攝）

2020-03-19 17:58:23

〔記者王冠仁／台北報導〕18年前嫁來台灣的越南女子朱品臻，原只是家庭主婦，她多年前大病一場，鬼門關前撿回一命，她立誓助人。她靠投資開餐廳，累積財富，在台灣與越南大力行善；朱發現近期台灣受武漢肺炎影響，許多慈善團體都不敢發便當給街友，遂拋磚引玉，今天下午與藝人劉尚謙一同到台北市艋舺公園發便當給街友，愛心不落人後。

今天下午4點半，朱品臻與同鄉姊妹、藝人劉尚謙等工作人員，準備6百份便當、水果、茶葉蛋以及礦泉水，在台北市艋舺公園準備發送給街友。不少街友聽聞，老早就在發放地點排隊，現場人龍約有近百人。

劉尚謙說，他許多年前就認識朱，有感於她長期致力做公益，今天特地前來幫忙。

朱品臻表示，她2002年嫁來台灣，多年前忽然大病一場，因腦水腫住進加護病房差點丟了性命；原本連醫師都不看好，但她卻意外痊癒。恢復健康後，體認生命可貴，立志要行善助人。

朱還說，近期武漢肺炎席捲全球，許多慈善團體、愛心民眾都減少舉辦活動，連帶導致不少街友也「受害」。她認為街友位在社會底層，最需要人幫助，因此在大家都不敢發便當的時期，她希望能拋磚引玉，送愛心給街友，讓他們能夠飽餐一頓。

現場大批街友排隊領取便當。（記者王冠仁攝）

現場大批街友排隊領取便當。（記者王冠仁攝）

藝人劉尚謙（中）也前往幫忙發便當。（記者王冠仁攝）

藝人劉尚謙（中）也前往幫忙發便當。（記者王冠仁攝）

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