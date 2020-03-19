川普嗆「中國病毒」舊金山封城直擊連線

2020-03-20 11:01:22

〔記者呂月琪／台北報導〕武漢肺炎疫情全球延燒，美國舊金山急頒「三週封城令」，而南韓感染規模最大的大邱市至今並未採取封城手段。美國疫情「全境淪陷」，南韓確診數開始趨緩；韓美兩地兩樣情，封城真的有效嗎？

川普日前在推文中直嗆「中國病毒」，引發民眾不滿；華人眾多的舊金山灣區無預警頒布「就地避難令（Shelter in place）」，從美西時間17號開始，700萬居民必須待在家隔離長達三週，當地爆發搶購潮和排外行為。《自由時報》跨國連線舊金山居民Cullen Nordling，曝光當地華裔老人被嘲諷、追打的情況，直指當前最擔心全美經濟一蹶不振。

美國版「封城」在舊金山灣區上演，顯示舊金山灣區疫情嚴峻，迫使全美科技重鎮矽谷進入「緊急狀態」，員工不得不在家上班，或只能被迫放無薪假。

歐美陸續封城，反其道而行的南韓，一直未採取類似武漢的強力封城措施，近日確診病例數也開始緩和。影片中，台大化學系助理教授徐丞志日前針對南韓疫情，提出趨勢預測模型，並在影片中解析南韓為何能在不採取封閉管制的情況下，控制疫情擴散。

徐丞志強調，他的疫情預測模型主要是作為教育用途，嘗試以教科書中教過的觀點幫助民眾理解疫情的可能進展，研究中所用的是非常簡陋的模型，還不能當作真正的流行病學預測。

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