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首頁　>　臺北市

武漢肺炎》北部1高中全校停課 學生提早放學喊話「校長辛苦了」

北部1所高中有2名學生確診，從明天開始停課，學校特地提早放學，讓學生趕緊回家。（記者王藝菘攝）

北部1所高中有2名學生確診，從明天開始停課，學校特地提早放學，讓學生趕緊回家。（記者王藝菘攝）

2020-03-19 17:46:50

〔記者蔡亞樺／台北報導〕北部1所高中有2名高中生確診武漢肺炎，中央流行疫情指揮中心今日下午2時許宣布，該校將全校停課至27日；由於該校今日仍正常上下課，在宣布停課後，部分學生在教室外走廊聊天，校方也提早20分鐘放學，放學前，學生群聚對自我信心喊話「加油」、也高喊「校長辛苦了」。有學生透露，看得出師長臉色凝重，知道老師們與校長都辛苦，會配合學校與政府在家做好防疫。

記者下午在放學前到校實地探訪，學生在校方職員、教官指揮下，井然有序離開校門口，且學生們幾乎都有戴口罩，記者詢問提早放學相關事宜，學生大多不發一語快步離開，校方職員也低調不願多談。

有少數家長聽聞停課一事，趕到學校接回孩子。該校學生說，學校並沒有說明提早放學原因，但師長臉上表情並不太好，同學彼此大概也都知道是什麼事，但大家心情還算平靜，沒人多說什麼。

該學生表示，由於其他學校沒有停課、停課也滿多天，有點擔心課業會跟不上，但學校跟老師都有做好安排，教育局也有讓大家可以到酷課雲數位學習平台做線上學習。

記者詢問是否會擔心疫情，該學生表示，學校怕外界對他們會有異樣眼光，所以學校老師會跟大家做心理輔導建設，接下來配合政府做好防疫，不要過多害怕。

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武漢肺炎懶人包》傳染途徑、預防措施看這裡
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北部1所高中有2名學生確診，從明天開始停課，學校特地提早放學，讓學生趕緊回家。（記者王藝菘攝）

北部1所高中有2名學生確診，從明天開始停課，學校特地提早放學，讓學生趕緊回家。（記者王藝菘攝）

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