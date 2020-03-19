疫情艱困仍要挺住！ 華航董座發內部信承諾：不裁員是底線

華航董座謝世謙內部信感謝員工在疫情期間付出，並承諾不裁員是最後底線。（讀者提供）

2020-03-19 17:36:07

〔記者蕭玗欣／台北報導〕武漢肺炎疫情重創航空業，華航董座謝世謙向員工發出內部信，感謝所有同仁在防疫期間所做出的努力及付出；並指出公司在當前危機已做出幾項因應措施，包含要求所有執勤組員做好自我保護，以及要求人力處關心外站同仁需求，並承諾公司與工會將共同堅守不裁員是最後底線。

謝世謙在信中表示，新冠肺炎對公司營運及財務所造成的衝擊，所有同仁都可以從公司網站上看見透明公開的訊息，但其實這段時間以來，他看見更多的是第一線機場地勤同仁不眠不休、神經緊繃的配合各防疫單位，守在國門防疫的第一線，忠實地扮演傳遞最新資訊的橋梁，以及通報旅客異常狀況的守門員角色。

信中寫道，他也看見空勤組員在承受身心極大壓力下，持守著專業、敬業精神，協助旅客做好防疫措施。近日陸續從歐美返回台灣的國人，激動地表達對華航的感謝，他們說：一踏上華航的飛機就好像已經回到了家！

信中也提到，我看見客運營業的同仁，頂著航班大量取消、營收巨幅下降、載客持續下滑的沉重壓力，迅速地做出策略調整，並在危機中努力地思索各種改變的可能。

謝世謙說，他在3月17日的行政會報上，已針對當前公司面臨的危機做了幾項提示，在此向所有的華航人報告公司的因應措施，也要向所有堅守在崗位上的同仁致敬，更要向所有熱愛航空業的工作夥伴表達最深的感謝。

第一，配合政府所有入境國人皆須進行14天居家檢疫的政策，請外站所有一線同仁全力協助搭乘國人做好防疫措施，執勤組員也務必在外站執行國家的檢疫政策做好自我保護，這同時也是在保護旅客及您的家人，並在任務結束後，落實自主健康管理。空勤單位主管及同仁請全力配合人力處協助組員做好自我健康管理，並啟動關懷機制。

第二，所有外派人員因疫情須堅守前線，無法返台休假。請人力處主動了解各外派同仁在台灣家屬的各項需求，所有華航同仁的家人就是我們的家人，請駐外的同仁安心！您們的家人由在台灣的我們來照顧。

第三，各單位進行不必要支出之節約，配合人力處的各項人員分流及特殊時期的人力調節措施。請人力處和工會持續溝通，讓工會協助同仁瞭解公司最新的因應方針。不裁員是公司與工會共同堅守的底線和目標，但在生存的關鍵時期，必要的休假政策、人力調整和成本節約等措施都必須由全員來共同支持和配合。

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