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首頁　>　臺北市

生飲機恐成防疫破口 台北自來水處明起暫停使用

台北自來水事業處表示，明起生飲機將暫停服務，何時恢復將視疫情狀況而定。（資料照）

台北自來水事業處表示，明起生飲機將暫停服務，何時恢復將視疫情狀況而定。（資料照）

2020-03-19 17:10:47

〔記者楊心慧／台北報導〕武漢肺炎（COVID-19）疫情日趨嚴重，防疫工作備受關注，但台北市議員林亮君發現，台北市政府及相關局處單位，並沒有直飲台的相關維管消毒措施，她擔心台北市各處設置的直飲台恐成防疫破口，要求研議防疫期間停止開放使用。

台北自來水事業處表示，北水處權管的直飲台共有六四三座，包含捷運站內、公園、登山步道、河濱自行車道等地，明起將暫停服務，何時恢復將視疫情狀況而定。

林亮君表示，台北捷運站內多數皆設置直飲台，雖捷運公司已對多處感染高風險區域，包含車廂內、售票口、詢問窗口、把手、電扶梯等皆進行消毒，但上述區域皆位於票口閘內，直飲台則設置在票口閘外，若直飲台遭受汙染，很可能成為防疫大破口。

林亮君指出，權威期刊《新英格蘭醫學雜誌》最新研究，武漢肺炎病毒被放置在塑膠、不鏽鋼表面上能存活72個小時，她認為直飲台的飲水口為直接對口部，若飛沫沾染飲水口，並接連被使用，武漢肺炎病毒以此傳播的可能性極高。

林亮君強調，自來水處直飲台幾乎遍布全台北市，包含公園、捷運站內、市政設施等其他區域皆有設置，卻沒見到台北市政府針對生飲機說明相關維管消毒措施，她要求自來水處及其他設有生飲機的維管局處應立即研議在防疫期間停止開放使用，並將直飲台逐步汰換為非對口式飲水機。

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