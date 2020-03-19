英國疫情現場》台人戴口罩遭罵「病毒」 走路被司機按喇叭

武漢肺炎疫情持續蔓延，歐洲湧現排華情緒，有民眾在網路發起自製T恤，盼向外國人表明「我來自台灣」。（翻攝網路）

2020-03-19 17:26:38

〔記者彭琬馨／台北報導〕中國武漢肺炎疫情在歐洲大爆發，義、英、德等國都相繼淪陷，由於疫情嚴重，近日歐洲更出現排華情緒。某個英國留學生社團裡就出現，有台灣留學生因上課戴口罩而受到歐洲人斥責，走在路上被直接罵「are you virus？」（你是病毒嗎？）的情況，網路上更有民眾自主發起製作T恤，強調「我是台灣人，不是中國人」，盼能協助旅外台灣人度過難關。

歐洲防疫文化與台灣大不相同，台灣以防疫優先，戴口罩是為了避免感染，不過對歐洲人來說，只有病人才戴口罩，如此的文化差異在此次疫情中引起不少誤會。一位正在德國工作的吳先生就說，就他觀察，亞洲人若在歐洲戴口罩經常會被認為是生病，搭公車或火車可以因此獲得獨享兩人座，「也算是一種特別優惠」。

一位在英國留學的台灣人則在留學生社團分享，亞洲面孔走在路上會被黑人司機按喇叭，上課時旁邊同學因她戴口罩而認為她是病人，因此瘋狂噴灑乾洗手，還有人當面對她表示「Chinese people spread it on purpose」（中國人是故意散播病毒），儘管她已經解釋自己來自台灣而非中國。

目前於英國就讀碩士的蘇小姐則說，許多亞洲國家的同學在校外都有遇到歧視狀況，因為西方人無法分辨「誰才是中國人」，所以只要看到黃種人就會進行騷擾。

先前則有民眾在網路發起自製T恤販售，上頭載明「I'm from Taiwan」（我來自台灣），發起人張先生說，製作的動機很簡單，就是希望能讓外國人知道「我不是來自中國，我來自台灣」，不過他也坦言，目前最重要的是民眾別再出國，如此就是最好的防疫。

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