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「香腸伯」為百元賭債殺人 高院重判20年

「香腸伯」何全銘為百元賭債殺人，今遭高院重判20年。（資料照）

「香腸伯」何全銘為百元賭債殺人，今遭高院重判20年。（資料照）

2020-03-19 17:07:38

〔記者楊國文／台北報導〕在台北市萬華區艋舺公園擺攤的56歲香腸小販「香腸伯」何全銘，前年4月因百元賭債糾紛和林姓街友起口角，因心生不滿竟持刀刺死林男，被依殺人罪起訴，何辯稱當時是因喝威土忌酒致神智不清才鑄下大錯，請求減刑，但高等法院從監視畫面查出何行兇過程意識清楚，且在林妻面前殺林，殺意甚堅，也無悔意，加上林有多項暴力犯罪前科，乃有暴力習性之人，今維持一審判決，仍重判20年徒刑。

檢警指控，56歲的何男是長期在艋舺公園旁的香腸流動攤販，因只有八根手指，被諢稱為「八指富」，他脾氣暴躁、有酗酒習慣，常與人發生衝突糾紛，是許多當地人眼中的頭痛人物，多年前就有殺人被捕的案例，並時常和流連艋舺公園的林男把玩十三支。

2019年4月5日下午，何男和林男為先前百元賭資在艋舺公園迴廊爭吵，鬧到警局，後來因互不提告，僅依照違反社維法裁處。

當天晚間，何男不滿林男仍無還賭債之意，怒氣未消，四處找林男，不久，何在艋舺公園看見內林和妻子在說話，何上前嗆林「你以為你很勇（台語），我就不敢對你怎樣嗎?」隨即取出預藏尖刀，狠刺林男部4刀、腰部2刀，隨後逃逸無蹤，林男送醫急救後仍傷重不治。

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