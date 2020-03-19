後遺症片》武漢肺炎康復可能肺纖維化！ 醫：沒好好照顧會復陽

北醫胸腔內科主任周百謙表示感染武漢肺炎後可能產生後遺症。（記者楊劼恩攝）

2020-03-20 12:19:05

〔記者楊劼恩／台北報導〕武漢肺炎越燒越烈，雖然目前國內108例中，已有22例康復出院，但確診武漢肺炎經過治療後，就算成功從陽性轉陰性，身體其實還會留有後遺症，如果沒有好好照顧身體，可能復陽或產生不可逆後果。

對此，胸腔內科主任周百謙表示：「從武漢那邊死後解剖的部分來看，有個50多歲病人的案例，他在感染後短短8天之內就死亡，切片發現他有類似SARS所看到的肺部發炎，所以第一個肺部一定會發炎，但是因為時間發展太短，其實看不到纖維化，只是注意到發炎造成他的肺部，換氣能力受到影響，也同時做肝臟的切片，肝臟的部分有一點影響，但不是那麼厲害，目前只能夠說，有可能會留下纖維化，或是持續性缺氧的表現，但是這些是不是可逆，可能要再等更長時間才能證實。」

其實後遺症不只因為武漢肺炎病毒，病患經過醫療照護，可能因為長期使用呼吸器鎮靜劑或麻醉藥，或是抗生素及免疫調節藥物而產生副作用，甚至因為併發糖尿病、高血壓腎臟疾病，造成系統性發炎反應，周百謙表示：「呼吸道一旦在病毒的影響下，造成小氣管、肺泡的影響的話，會導致成人呼吸窘迫症候群，簡單來講就是整個肺部白掉，這時候造成他無法換氣，所以就會有各式各樣後遺症。」

這次的疫情被視為十七年前的SARS翻版，這兩種相似病毒會產生的後遺症一樣嗎？周百謙表示：「當年的SARS跟現在有點不太一樣，SARS由於他的指標案例常常會發高燒，而且進入呼吸衰竭的比例非常非常高，而新冠肺炎痊癒的病患，大部分是呼吸器使用過久，被迫要做氣切。」

除此之外，醫生也提醒，不是陽轉陰出院，就是完全康復，有可能是因為病毒量太少篩檢驗不出來，但如果沒有好好保養，可能再次復陽，對此，周百謙也分享保養之道：「如果你一直不去好好保護你的上呼吸道，病毒忽然又變多的話，當然又會出現症狀，確診最重要的一點還是要戴口罩，口罩並不是只有擋病毒這麼單純，口罩能夠保溫保濕，而且它是一個人工鼻子的角色，可以讓鼻腔的部分獲得休息，讓病毒在溫暖潮濕的環境下，減緩生長速度。」

武漢肺炎可能造成肺部纖維化。（周百謙醫師提供）

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