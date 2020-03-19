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武漢肺炎》新北關閉封閉型場館 議員要求北市府評估是否跟進

許家蓓要求，北市府應通盤檢討場館防疫SOP的完備性，並滾動式檢討評估關閉封閉型場館的必要性。（許家蓓辦公室提供）

許家蓓要求，北市府應通盤檢討場館防疫SOP的完備性，並滾動式檢討評估關閉封閉型場館的必要性。（許家蓓辦公室提供）

2020-03-19 16:34:00

〔記者楊心慧／台北報導〕武漢肺炎（COVID-19）疫情延燒，國內確診數已破百例，防疫工作迫在眉睫，新北市政府已宣布公有封閉型場館關閉兩週，台北市議員許家蓓表示，目前台北市政府尚未決議跟進，據她所知北市府仍傾向維持開放場館，她要求市府應通盤檢討場館防疫SOP的完備性，並滾動式檢討評估關閉封閉型場館的必要性。

許家蓓指出，目前北市各公有場館，包含市立圖書館、12區運動中心、親子館、藝文場館等，屬人潮較群聚的密閉型場館，目前各權管單位皆有訂定相關SOP及因應措施，像是進場民眾測量體溫、定期消毒清潔、張貼防疫宣導文宣等，不過正值衛福部判斷危險期，她認為北市府應通盤檢討場館防疫SOP，研議是否加強。

新北市政府已宣布公有封閉型場館關閉兩週，許家蓓表示，她向北市府了解，發現台北市政府府級防疫應變小組決議，北市運動場館預計維持現行運作，加大防疫力道，並實施實名制管理，以利日後可能的疫調需求，她要求北市府應視確診狀況持續滾動式，並評估是否有需關閉封閉型場館的必要。

許家蓓呼籲，台北市長柯文哲身為醫生，盼市長發揮衛政專業，防微杜漸提前部署，別讓北市各公有場館成為傳染溫床，保障民眾權益及健康。

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