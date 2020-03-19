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2週關鍵期怎麼來的？ 莊人祥：歐洲疫情高峰、返台陽性率高

指揮中心社區防疫組副組長莊人祥表示，評估將來14天是關鍵期，主要是因為歐洲疫情屬於高峰，很多住在歐美的同胞陸續返台。（記者塗建榮攝）

指揮中心社區防疫組副組長莊人祥表示，評估將來14天是關鍵期，主要是因為歐洲疫情屬於高峰，很多住在歐美的同胞陸續返台。（記者塗建榮攝）

2020-03-19 16:22:39

〔記者簡惠茹／台北報導〕蔡英文總統和中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中都表示接下來14天是防疫關鍵期，指揮中心社區防疫組副組長莊人祥今天說明原因。他指出，主要是因為歐洲疫情高峰、歐美台灣同胞返台後的陽性率比以往還高，合理懷疑接下來都是類似狀況，不過，及早掌握境外移入狀況避免本土感染，對於疫情管控也是比較好的。

莊人祥表示，評估將來14天是關鍵期，主要是因為歐洲疫情屬於高峰，很多住在歐美的同胞陸續返台，昨天確診23例中，主要是境外移入，重點不是回來的人數特別多，而是回來的人當中，陽性個案比例比以往還高，合理懷疑未來幾天都會是類似狀況。

莊人祥指出，這幾天境外移入個案增加，也讓民眾和醫師特別警覺，有的民眾甚至把自主健康管理幾乎做到像居家檢疫也是好事，讓民眾知道目前狀況，對自己可能有健康威脅，大家也都會特別配合。

莊人祥也提出可以了解台灣疫情狀況的觀察指標，他表示，對確診數字持續增加不會太意外，但的確是威脅，但如果及早掌握境外移入，避免未來國內本土感染，反而對國內疫情管控是比較好的。未來可以觀察境外移入和本土案例是否可以持續維持懸殊比例，大家就可以比較安心，境外移入和本土疫情個案數如果逐漸上升、未知感染源如果增加，那就會是另一個警訊。

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