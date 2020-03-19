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首頁　>　臺北市

進入韓市府團隊仍兼職 潘維剛之子被懲戒

前立委潘維剛之子田長沛。（資料照）

前立委潘維剛之子田長沛。（資料照）

2020-03-19 16:12:02

〔記者吳政峰／台北報導〕前國民黨立委潘維剛之子、國民黨中央委員田長沛，去年進入高雄市長韓國瑜的市府團隊，擔任前觀光局長潘恆旭的機要科員，卻被發現身兼「愛腦教育」公司董事職務，違法兼差，雖然田長沛前已請辭獲准，但公懲會仍認定違失情節成立，日前判申誡予以懲戒。

潘維剛極力栽培34歲的田長沛，不僅當選國民黨中央委員，還曾當過台北市長參選人丁守中的發言人，去年1月14日甚至進入高雄市長韓國瑜團隊，在韓的心腹潘恆旭麾下，擔任機要科員。

同年10月，銓敘部進行每年例行性的公務員兼職查核，比對公務員身分證號與商工登記及設籍課稅營業人資料，12月31日函請各機關至銓敘部查核平台進行事實認定，發現田長沛任職時有簽署「公務員經營商業及兼職情形調查表」，自稱沒有兼職，實際上卻擔任「愛腦教育」的董事。即使田長沛已於去年10月14日請辭，高雄市政府卻仍於今年1月8日通知他說明。

田長沛辯稱，前年受政大同窗、愛腦教育公司許姓董事長請託，無償擔任該公司董事，期間從未參與營運或支薪，只是同意借名擔任董事，直到去年1月8日，因即將進入韓團隊，遂向許男表示辭任董事之意，後因工作忙碌，不知職務未解除，接獲通知後，已於1月16日解職。

高市府認為，田長沛任公職時確實掛名私人企業董事，不論有沒有參與營運或支領報酬，均違反公務員服務法規定，即便他已離職，仍交公懲會審理。

田長沛未到會說明或提出答辯，公懲會合議庭審理後認為他確實擔任企業董事，違反公務員不得經營商業的規定，屬於公懲法中「非執行職務」的違法行為，足以使民眾有公務員不專心業務，公務紀律鬆散的不良觀感，嚴重損害政府信譽，有懲戒必要，考量情節後給予申誡。

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